Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, &egrave; iniziata la stagione di Seniores, Under 20 e Under 16

21/08/2012
[gallery] Primo giorno di scuola, ieri (lunedì), per il Rugby Città di Frascati. L'impianto tuscolano, oggetto di un ampio progetto di restyling portato avanti dalla società del neo presidente Antonio Colleluori e dell'amministratore delegato Emanuela Musetti, ha riaperto i battenti alle ore 18 per ospitare le categorie Under 16 di coach Angelo Maugeri e Under 20 di coach Alejandro Villalon, poi alle ore 20 è stata la volta del settore Seniores. Per ciò che riguarda il primo XV, il neo tecnico Michele Cuttitta (che sarà assistito da Luca Corona) si è presentato brevemente ai ragazzi presenti al primo allenamento, spiegando loro il programma che avrebbe caratterizzato la prima seduta. Poi via ai primi test fisici e alle prime “sudate” stagionali per i ragazzi che dovranno difendere il nome di Frascati nel prossimo campionato di serie B. Insomma il Rugby Città di Frascati è già al lavoro con le sue squadre “maggiori”: da lunedì prossimo, invece, inizierà le proprie fatiche la categoria Under 14 di coach Giorgio Farina, mentre martedì 4 settembre sarà la volta delle restanti categorie del Settore Propaganda (Under 6, 8, 10 e 12). Tutti gli atleti accorsi presso lo Stadio del Rugby di Cocciano hanno potuto apprezzare il notevole sforzo compiuto dalla società tuscolana per “rimettere a nuovo” il terreno di gioco che alla fine della scorsa stagione aveva perso il suo color verde. Il club del presidente Colleluori ha effettuato un grosso lavoro per rendere di nuovo erboso il campo di gioco e sta studiando alcune soluzioni organizzative per “preservarlo” durante la nuova stagione. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
