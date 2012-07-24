Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, la prima squadra affidata a coach Michele Cuttitta

Rugby Città di Frascati Ssd, la prima squadra affidata a coach Michele Cuttitta
24/07/2012
[gallery] E' stato presentato alla squadra il nuovo staff tecnico delle squadre Senior del Rugby Città di Frascati. La novità sta nella “guida” della prima squadra che militerà nel campionato di serie B: non ci sarà più Gianni Panattoni, al suo posto è stato chiamato l'ex tecnico dell'Anzio Michele Cuttitta. «Cercavamo una persona seria, con esperienza e soprattutto fuori dall'ambiente frascatano – spiega il direttore sportivo Bruno Formicola -. Tra l'altro Cuttitta è un “secondo livello” e la sua carriera parla da sola». Il neo allenatore tuscolano, che sarà affiancato dall'assistente Luca Corona, ha espresso i suoi concetti alla squadra. «L'obiettivo è quello di lavorare tanto e duramente, ma sempre divertendosi – dice Cuttitta – e nel rispetto dei ruoli. Voglio vedere una squadra che non si arrenda mai, come d'altronde è nel dna del Frascati: da parte mia spero di poter mettere i ragazzi nella condizione di esprimere il notevole potenziale che hanno. L'accordo? E' nato tutto nell'ultima settimana, la società mi ha esposto un progetto importante di crescita e mi piacerebbe farne parte. L'obiettivo minimo è quello di migliorare la posizione dello scorso anno, ma voglio conoscere il gruppo a partire dal 20 agosto, giorno di inizio della preparazione». L'Under 23, invece, sarà seguita maggiormente da coach Giorgio Farina e dall'assistente Simone D'Agostino. Alla squadra hanno parlato anche l'amministratore delegato Emanuela Musetti e il vice-presidente Giorgio Rubini. «Cercheremo di mettervi nelle condizioni di giocare il più tranquillamente possibile – ha promesso la Musetti – e ci auguriamo una costanza di rendimento e di impegno da parte di tutti voi». «Il nostro intento è quello di crescere e arrivare a un ottimo livello organizzativo entro due o tre anni – ha ribadito Rubini -, ci rimboccheremo le maniche per far funzionare tutto nella maniera migliore possibile». -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
