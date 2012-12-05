Rugby CittÃ di Frascati Ssd, la serie B abbatte il Rieti terzo della classe!
05/12/2012
Uno "scalpo" di prestigio. La serie B del Rugby Città di Frascati vince con un chiaro 36-22 la sfida interna contro il Rieti, ex terzo della classe, e coglie cinque punti che la risollevano in classifica. Giustamente soddisfatto coach Luciano Bronzini, portato simpaticamente in trionfo dai suoi ragazzi a fine match. «Praticamente non c'è stata mai partita. Il primo tempo – racconta il tecnico – è finito 31-3 e noi avevamo già messo a segno quattro mete. Nella ripresa forse a causa di un po' di rilassamento, abbiamo lasciato il gioco nelle mani dell'avversario, ma non ho avuto mai paura di una ipotetica rimonta e infatti abbiamo presto chiuso la partita con la quinta meta». Quella col Rieti potrebbe davvero rappresentare la gara della svolta per il team giallorosso. «Non lo possiamo dire ora – dice Bronzini -, ma una cosa è certa: è stata una partita giocata molto bene specialmente nel primo tempo dove siamo stati quasi perfetti, credo che finalmente i ragazzi siano tornati a divertirsi». Ora tre gare prima della sosta per le festività natalizie. La prima di queste sarà domenica sul campo della Partenope che attualmente vanta tre punti in più dei frascatani (15 contro 12). «Sicuramente andremo a Napoli per fare bottino pieno – carica l'ambiente Bronzini -. Non so come gioca la Partenope e sinceramente non mi interessa perchè credo e spero che saranno gli altri a doversi preoccupare di come giochiamo noi». Intanto la società frascatana ha ottenuto un'altra bella "vittoria" anche fuori dal campo: il direttore sportivo Bruno Formicola, infatti, è stato eletto a consigliere del Comitato Regionale. «Un motivo di orgoglio per tutto il Rugby Città di Frascati» ha commentato il presidente Antonio Colleluori. LE ALTRE SELEZIONI – Al bellissimo risultato del Primo XV ha fatto eco l'ennesima ottima prestazione di un Under 20 che davvero non smette di stupire. I ragazzi di coach Alejandro Villalon hanno sconfitto per 22-21 la Lazio al termine di una gara tiratissima ed esaltante. L'Under 16 di Angelo Maugeri è stata invece sconfitta 36-12 sul campo del Rugby Roma Club.
