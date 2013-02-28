Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd: la serie B al test-Benevento. Coach Bronzini: &laquo;Dovremo giocare come contro il Gran Sasso&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd: la serie B al test-Benevento. Coach Bronzini: «Dovremo giocare come contro il Gran Sasso»
28/02/2013
L'ultima gara l'ha giocata lo scorso 17 febbraio. Domenica torna in campo
il rugby di serie B che poi si rifermerà di nuovo fino al 24 marzo. Il
Rugby Città di Frascati, però, vuole dimostrare che la “scia positiva”
arrivata dal bel match sul campo della capolista Gran Sasso (perso 21-15 al
termine di una prova gagliarda) non si è esaurita. «Non so se l'ultima
partita giocata ci ha fatto fare il salto di qualità – spiega coach Luciano
Bronzini -, ma sicuramente ci dà molta fiducia per il prosieguo della
stagione. A mio modo di vedere è stata la miglior partita che abbiamo
giocato da quando ho preso la conduzione della squadra: purtroppo sia per
alcuni nostri sbagli che per delle decisioni arbitrali dubbie e magari
anche per un po' di sfortuna, non siamo riusciti a fare punteggio pieno».
Certo non è semplice lavorare con un calendario così “frastagliato”, ma
Bronzini non dà troppo peso a questo aspetto. «Il lavoro che sta facendo
adesso lo staff composto, oltre che dal sottoscritto, da AlejandroVillalon,
Giorgio Farina e soprattutto il preparatore atletico Simone Molinari, è
improntato sull'idea di fare un grande rush finale». La posizione in
graduatoria non è ancora delle più tranquille. «Dobbiamo far punti sin
dalla prossima partita, perché certamente dobbiamo guardarci indietro visto
che non siamo ancora sicuri della nostra classifica». E domenica a Frascati
arriverà il Benevento secondo della classe. «Dovremo giocare al massimo
come fatto con il Gran Sasso. Non conosco personalmente la squadra campana,
ma ho saputo dai ragazzi che è un gruppo molto ordinato che fa del gioco al
largo la sua prerogativa. Noi – conclude Bronzini - cercheremo comunque di
imporre il nostro gioco come facciamo sempre e speriamo, d'ora in avanti,
di avere finalmente un po' di fortuna anche noi».
GLI EVENTI – La società tuscolana, intanto, continua a far conoscere in
giro per l'Italia il “brand” del Rugby Città di Frascati. Dopo il passaggio
alla Bit (Borsa italiana del turismo) di Milano e quello della scorsa
settimana a Rimini (per l'evento “I Love my Wellness”), l'agenda del club
giallorosso prevede la presenza a Vicenza (21-24 marzo), Milano (9-14
aprile) e di nuovo Rimini (9-12 maggio) per eventi di valorizzazione del
marchio.
