Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd: la serie B al test-Benevento. Coach Bronzini: &laquo;Dovremo giocare come contro il Gran Sasso&raquo;

L'ultima gara l'ha giocata lo scorso 17 febbraio. Domenica torna in campoil rugby di serie B che poi si rifermerà di nuovo fino al 24 marzo. IlRugby Città di Frascati, però, vuole dimostrare che la “scia positiva”arrivata dal bel match sul campo della capolista Gran Sasso (perso 21-15 altermine di una prova gagliarda) non si è esaurita. «Non so se l'ultimapartita giocata ci ha fatto fare il salto di qualità – spiega coach LucianoBronzini -, ma sicuramente ci dà molta fiducia per il prosieguo dellastagione. A mio modo di vedere è stata la miglior partita che abbiamogiocato da quando ho preso la conduzione della squadra: purtroppo sia peralcuni nostri sbagli che per delle decisioni arbitrali dubbie e magarianche per un po' di sfortuna, non siamo riusciti a fare punteggio pieno».Certo non è semplice lavorare con un calendario così “frastagliato”, maBronzini non dà troppo peso a questo aspetto. «Il lavoro che sta facendoadesso lo staff composto, oltre che dal sottoscritto, da AlejandroVillalon,Giorgio Farina e soprattutto il preparatore atletico Simone Molinari, èimprontato sull'idea di fare un grande rush finale». La posizione ingraduatoria non è ancora delle più tranquille. «Dobbiamo far punti sindalla prossima partita, perché certamente dobbiamo guardarci indietro vistoche non siamo ancora sicuri della nostra classifica». E domenica a Frascatiarriverà il Benevento secondo della classe. «Dovremo giocare al massimocome fatto con il Gran Sasso. Non conosco personalmente la squadra campana,ma ho saputo dai ragazzi che è un gruppo molto ordinato che fa del gioco allargo la sua prerogativa. Noi – conclude Bronzini - cercheremo comunque diimporre il nostro gioco come facciamo sempre e speriamo, d'ora in avanti,di avere finalmente un po' di fortuna anche noi».GLI EVENTI – La società tuscolana, intanto, continua a far conoscere ingiro per l'Italia il “brand” del Rugby Città di Frascati. Dopo il passaggioalla Bit (Borsa italiana del turismo) di Milano e quello della scorsasettimana a Rimini (per l'evento “I Love my Wellness”), l'agenda del clubgiallorosso prevede la presenza a Vicenza (21-24 marzo), Milano (9-14aprile) e di nuovo Rimini (9-12 maggio) per eventi di valorizzazione delmarchio.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati