Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, la serie B &ldquo;vede&rdquo; la prima. Coach Bronzini: &laquo;Messina avversario forte&raquo;

Dopo un lungo periodo di preparazione la serie B del Rugby Città diFrascati è pronta ad esordire in campionato. Avverrà domenica prossima alleore 15,30 nello stadio amico di Cocciano al cospetto del Messina. «Unaformazione che sembra si sia rinforzata molto durante l'estate – sottolineail coach frascatano Luciano Bronzini -, ma anche l'anno scorso avevanoallestito una squadra importante e qui a Frascati hanno avuto vita dura(tra l'altro chiudendo il campionato con una sofferta salvezza, ndr).Quindi penso che sia sempre il campo a stabilire il reale valore dellesquadre e non i giudizi teorici». Anche per questo motivo coach Bronzininon può sbilanciarsi molto sul suo gruppo. Il motivo? E' molto semplice.«Per tutta una serie di problematiche abbiamo giocato finora una solaamichevole – sottolinea il tecnico – e anzi cercheremo in queste ore difarne almeno un'altra prima dell'esordio ufficiale. Anche per questi motivile potenzialità del mio gruppo sono ancora un'incognita». Il tecnicogiallorosso, l'anno scorso subentrato a campionato in corso all'ex coachMichele Cuttitta, sembra comunque contento del “materiale umano” a suadisposizione. «La squadra si è ulteriormente ringiovanita rispetto allapassata stagione visto che sono saliti dalla “vecchia” Under 20 diversielementi. Sia questi ragazzi che i nuovi arrivati si sono integrati bene ecredo ci siano tutte le possibilità di fare un buon campionato. Anche perquesto sarebbe importante partire con il piede giusto».Domenica (alle ore 12) parte anche l'avventura della rinnovata Under 18affidata ai coach Luciano Mazzi e Giorgio Farina che sfiderà in campoesterno le Fiamme Oro. L'obiettivo, come sempre ribadito dalla società, èunicamente la crescita di questi ragazzi. Poi se, come accaduto l'annoscorso, si sfiorerà un'altra finale scudetto, ci sarà un motivo in più pergioire.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati