Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, la serie B &ldquo;vede&rdquo; la prima. Coach Bronzini: &laquo;Messina avversario forte&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, la serie B “vede” la prima. Coach Bronzini: «Messina avversario forte»
di Redazione
01/10/2013
Dopo un lungo periodo di preparazione la serie B del Rugby Città di
Frascati è pronta ad esordire in campionato. Avverrà domenica prossima alle
ore 15,30 nello stadio amico di Cocciano al cospetto del Messina. «Una
formazione che sembra si sia rinforzata molto durante l'estate – sottolinea
il coach frascatano Luciano Bronzini -, ma anche l'anno scorso avevano
allestito una squadra importante e qui a Frascati hanno avuto vita dura
(tra l'altro chiudendo il campionato con una sofferta salvezza, ndr).
Quindi penso che sia sempre il campo a stabilire il reale valore delle
squadre e non i giudizi teorici». Anche per questo motivo coach Bronzini
non può sbilanciarsi molto sul suo gruppo. Il motivo? E' molto semplice.
«Per tutta una serie di problematiche abbiamo giocato finora una sola
amichevole – sottolinea il tecnico – e anzi cercheremo in queste ore di
farne almeno un'altra prima dell'esordio ufficiale. Anche per questi motivi
le potenzialità del mio gruppo sono ancora un'incognita». Il tecnico
giallorosso, l'anno scorso subentrato a campionato in corso all'ex coach
Michele Cuttitta, sembra comunque contento del “materiale umano” a sua
disposizione. «La squadra si è ulteriormente ringiovanita rispetto alla
passata stagione visto che sono saliti dalla “vecchia” Under 20 diversi
elementi. Sia questi ragazzi che i nuovi arrivati si sono integrati bene e
credo ci siano tutte le possibilità di fare un buon campionato. Anche per
questo sarebbe importante partire con il piede giusto».
Domenica (alle ore 12) parte anche l'avventura della rinnovata Under 18
affidata ai coach Luciano Mazzi e Giorgio Farina che sfiderà in campo
esterno le Fiamme Oro. L'obiettivo, come sempre ribadito dalla società, è
unicamente la crescita di questi ragazzi. Poi se, come accaduto l'anno
scorso, si sfiorerà un'altra finale scudetto, ci sarà un motivo in più per
gioire.
