Rugby CittÃ di Frascati Ssd, la serie B vince agevolmente il test col Latina
26/09/2012
Secondo ed ultimo impegno amichevole per la serie B del Rugby Città di Frascati prima dell'inizio del campionato. Dopo il severo test sul campo della Capitolina (compagine di serie A), la squadra di coach Michele Cuttitta ha sfidato il Latina (squadra di serie C) vincendo con il largo punteggio di 52-0 con otto mete realizzate (da otto giocatori diversi) e sei piazzati messi a segno da Paoli. «Ovviamente affrontavamo un avversario di livello diverso dalla Capitolina – dice il tecnico del Rugby Città di Frascati -, ma sono comunque rimasto piacevolmente sorpreso da quanto ho visto in mischia chiusa. Ho visto i progressi che mi aspettavo anche se il test lascia il tempo che trova, piuttosto dovremmo migliorare sulle touche dove ho riscontrato qualche problemino. La stra presa, comunque, è quella giusta». Dal punto di vista fisico, com'è ovvio che sia, ai giallorossi manca ancora qualcosa. «La squadra – spiega Cuttitta - non potrà essere al top della forma nemmeno il giorno della prima gara ufficiale del prossimo 7 ottobre (a Frascati contro il Segni, ndr), figuriamoci ora. Stiamo lavorando per essere al massimo dal punto di vista fisico fino alla fine della stagione e quindi non si deve essere al 100% ora». E a proposito dell'esordio di campionato, la squadra di coach Cuttitta nel prossimo week-end volutamente non giocherà amichevoli per evitare problemi fisici di ogni tipo. «In questa settimana stiamo aumentando i carichi di lavoro – rimarca Cuttitta – proprio perché la prima di campionato ci sarà il 7 ottobre e abbiamo ancora qualche giorno. Cosa sappiamo del Segni? Non dovrebbero aver cambiato molto rispetto alla scorsa stagione: hanno una mischia pesante, ma anche una buona apertura. E' un avversario pericoloso, ma ci faremo trovare pronti». La società, intanto, ha messo on line il nuovo sito internet www.rugbycittadifrascati.it, completamente rinnovato nella sua veste grafica e nei contenuti. E assieme al portale sono nati (ma erano già on line da qualche giorno) anche la pagina Facebook ufficiale e il profilo twitter del Rugby Città di Frascati. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
