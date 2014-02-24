Loading...

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, la societ&agrave; annuncia il nuovo Cda

24/02/2014

In una settimana di relativa calma (stante l'impegno dell'Italia nel Sei
Nazioni e la pausa di alcune attività ufficiali, come il campionato di
serie B), l'attenzione del Rugby Città di Frascati si sposta "fuori dal
campo". Con un comunicato sul proprio sito ufficiale (
www.rugbycittadifrascati.eu) il presidente Antonio Colleluori ha reso noto
che l'assemblea del 19 febbraio scorso ha nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione del club frascatano. Nella carica di massimo dirigente
compare sempre lo stesso Colleluori, mentre i consiglieri saranno Giuseppe
Biazzo, Claudio Gori, Ugo Campello, Alessandro Coricarlitto. Il presidente
ha voluto ringraziare i consiglieri uscenti Giorgio Rubini, Cristiano
Costanzo ed Emanuela Musetti < costituzione della società ad oggi. Con il nuovo Cda - spiega Colleluori -
abbiamo voluto premiare la professionalità e l'esperienza, elementi
essenziali per la crescita>>. Il massimo dirigente del Rugby Città di
Frascati ha poi sottolineato come Gori, già direttore amministrativo del
club tuscolano, sia < gestione societaria ed amministrativa oltre che un uomo cresciuto nel rugby
a Frascati>>. Alessandro Coricarlitto, già presidente della sezione Old,
< volontà della società di enfatizzare tali valori fondamentali per il nostro
progetto di crescita>>, mentre Ugo Campello < alla governance della passata gestione del Rugby Città di Frascati,
dimostrando buona esperienza>>. Colleluori ha poi voluto rimarcare che, in
questi primi mesi di stagione, < sportiva, abbiamo investito molto sulla razionalizzazione della gestione
amministrativa e dei costi della società: i brillanti risultati ottenuti,
per i quali ringrazio tutti i collaboratori del movimento, ci consentiranno
probabilmente di ridurre le quote d'iscrizione per la prossima stagione
agevolando le famiglie in un momento di grave congiuntura economica>>. Il
presidente, infine, ha evidenziato che < l'obiettivo di presentare quanto prima il nostro ambizioso programma di
attività sportive e non per le stagioni successive>>.

Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittadifrascati.eu
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts


