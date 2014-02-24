Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, la societ&agrave; annuncia il nuovo Cda

Rugby Città di Frascati Ssd, la società annuncia il nuovo Cda
di Redazione
24/02/2014
In una settimana di relativa calma (stante l'impegno dell'Italia nel Sei
Nazioni e la pausa di alcune attività ufficiali, come il campionato di
serie B), l'attenzione del Rugby Città di Frascati si sposta "fuori dal
campo". Con un comunicato sul proprio sito ufficiale (
www.rugbycittadifrascati.eu) il presidente Antonio Colleluori ha reso noto
che l'assemblea del 19 febbraio scorso ha nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione del club frascatano. Nella carica di massimo dirigente
compare sempre lo stesso Colleluori, mentre i consiglieri saranno Giuseppe
Biazzo, Claudio Gori, Ugo Campello, Alessandro Coricarlitto. Il presidente
ha voluto ringraziare i consiglieri uscenti Giorgio Rubini, Cristiano
Costanzo ed Emanuela Musetti <
abbiamo voluto premiare la professionalità e l'esperienza, elementi
essenziali per la crescita>>. Il massimo dirigente del Rugby Città di
Frascati ha poi sottolineato come Gori, già direttore amministrativo del
club tuscolano, sia <
a Frascati>>. Alessandro Coricarlitto, già presidente della sezione Old,
<
progetto di crescita>>, mentre Ugo Campello <
dimostrando buona esperienza>>. Colleluori ha poi voluto rimarcare che, in
questi primi mesi di stagione, <
amministrativa e dei costi della società: i brillanti risultati ottenuti,
per i quali ringrazio tutti i collaboratori del movimento, ci consentiranno
probabilmente di ridurre le quote d'iscrizione per la prossima stagione
agevolando le famiglie in un momento di grave congiuntura economica>>. Il
presidente, infine, ha evidenziato che <
attività sportive e non per le stagioni successive>>.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittadifrascati.eu
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd, la società annuncia il nuovo Cda
Articolo Successivo
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Redazione