Rugby CittÃ di Frascati Ssd, l'Under 16 di Maugeri vola in Eccellenza!
di Redazione
02/10/2012
In casa Rugby Città di Frascati si attendono gli esordi in campionato di serie B e Under 20: le squadre di Cuttitta e Villalon domenica prossima se la vedranno (in casa) rispettivamente con Segni e IV Circolo. Inoltre l'11 ottobre, presso la Club House, verrà presentato il nuovo staff medico-fisioterapico che sarà guidato e gestito dal centro “Esperia”. La società tuscolana, intanto, festeggia la qualificazione dell'Under 16 di coach Angelo Maugeri al torneo d'Elite dopo la vittoria per 27-10 contro l'Amatori Napoli. «La partita – spiega il tecnico frascatano – si giocava in gara unica e, visto che noi eravamo già in Elite lo scorso anno, avevamo il diritto di giocare in casa e fare solo il secondo turno di “barrage”, mentre le squadre come l'Amatori Napoli, che non erano in Elite lo scorso anno , hanno dovuto disputare un primo turno di spareggio. La partita – spiega Maugeri - è andata bene sul piano della voglia e della determinazione, ma i ragazzi soprattutto nel primo tempo hanno sentito molto la pressione e forse l'emozione per la prima gara stagionale, commettendo molti errori sulla gestione del pallone e sbagliando l'ultimo passaggio decisivo, quindi nel primo tempo abbiamo prodotto tanto possesso del pallone, ma siamo stati poco concreti per i troppi errori. Nel secondo tempo – continua il coach - i ragazzi si sono sbloccati, hanno commesso meno errori in fase di possesso e sono stati più consistenti nel gioco. In alcuni momenti abbiamo un po' subito fisicamente l'Amatori Napoli a cui vanno i miei complimenti per essersi battuta fino alla fine, ma comunque – conclude Maugeri - i nostri ragazzi hanno sempre tenuto e non si sono mai sottratti alla sfida». La società, infine, ha messo da qualche giorno on line il nuovo sito internet *www.rugbycittadifrascati.it*, completamente rinnovato nella sua veste grafica e nei contenuti. E assieme al portale sono nati anche la pagina Facebook ufficiale e il profilo twitter del Rugby Città di Frascati. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
