Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 16 fa gi&agrave; sul serio. Coach Maugeri: &laquo;Col Lanuvio per tornare a giocare l'Elite&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, l'Under 16 fa già sul serio. Coach Maugeri: «Col Lanuvio per tornare a giocare l'Elite»
di Redazione
18/09/2013
Come l'anno scorso, sarà la prima selezione del Rugby Città di Frascati a
giocare una gara ufficiale. Domenica alle ore 11 presso lo “Stadio del
rugby” di Cocciano l'Under 16 di coach Angelo Maugeri giocherà contro il
Lanuvio Campoleone una gara già decisiva, valida come primo turno di
qualificazione per accedere al campionato d'Eccellenza. «E in caso di
vittoria – spiega il tecnico giallorosso – domenica prossima dovremmo
affrontare il Cus Roma sul suo campo per decidere chi parteciperà
all'Elite». Dunque, si fa subito sul serio per i ragazzi di Maugeri che si
dice fiducioso sulle possibilità dei suoi ragazzi. «Fare l'Eccellenza
sarebbe molto importante per la crescita di questo gruppo – sottolinea il
coach -. L'anno scorso abbiamo avuto difficoltà nei risultati, ma
affrontare avversari più forti, a mio parere, è più formativo che disputare
un campionato di basso livello. Per questo faremo di tutto per vincere le
due partite che ci aspettano anche se sappiamo che sarà molto dura. In
special modo il Lanuvio, primo avversario, ha vinto recentemente in
amichevole per 103-0 contro il Latina, so che è una squadra molto fisica e
quindi ci sarà da faticare». La prima parte di preparazione è andata
piuttosto bene. «Abbiamo giocato delle amichevoli con Colleferro, Appia e
Anzio: sono stati dei buoni allenamenti per capire a che punto sono i
ragazzi» dice Maugeri che poi parla della “conformazione” del nuovo gruppo
Under 16. «Rispetto all'anno scorso è rimasta la metà dei ragazzi, visto
che gli altri sono saliti di categoria unendosi all'attuale Under 18. Tra i
nuovi ci sono i nostri “vecchi” Under 14 che sono alle prese con un
regolamento diverso rispetto alla passata stagione, ma hanno voglia di
imparare e mostrano delle buone individualità».
Intanto lunedì prossimo alle ore 19,30 nella sala riunioni dello “Stadio
del rugby” di Cocciano si terrà un importante incontro (a cui è annunciata
la presenza di diverse autorità istituzionali) per ufficializzare la scelta
della Federazione di scegliere l'impianto del Rugby Frascati come centro di
formazione federale per la categoria Under 16.
