Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 16 fa gi&agrave; sul serio. Coach Maugeri: &laquo;Col Lanuvio per tornare a giocare l'Elite&raquo;



http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts





Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.





Come l'anno scorso, sarà la prima selezione del Rugby Città di Frascati agiocare una gara ufficiale. Domenica alle ore 11 presso lo “Stadio delrugby” di Cocciano l'Under 16 di coach Angelo Maugeri giocherà contro ilLanuvio Campoleone una gara già decisiva, valida come primo turno diqualificazione per accedere al campionato d'Eccellenza. «E in caso divittoria – spiega il tecnico giallorosso – domenica prossima dovremmoaffrontare il Cus Roma sul suo campo per decidere chi parteciperàall'Elite». Dunque, si fa subito sul serio per i ragazzi di Maugeri che sidice fiducioso sulle possibilità dei suoi ragazzi. «Fare l'Eccellenzasarebbe molto importante per la crescita di questo gruppo – sottolinea ilcoach -. L'anno scorso abbiamo avuto difficoltà nei risultati, maaffrontare avversari più forti, a mio parere, è più formativo che disputareun campionato di basso livello. Per questo faremo di tutto per vincere ledue partite che ci aspettano anche se sappiamo che sarà molto dura. Inspecial modo il Lanuvio, primo avversario, ha vinto recentemente inamichevole per 103-0 contro il Latina, so che è una squadra molto fisica equindi ci sarà da faticare». La prima parte di preparazione è andatapiuttosto bene. «Abbiamo giocato delle amichevoli con Colleferro, Appia eAnzio: sono stati dei buoni allenamenti per capire a che punto sono iragazzi» dice Maugeri che poi parla della “conformazione” del nuovo gruppoUnder 16. «Rispetto all'anno scorso è rimasta la metà dei ragazzi, vistoche gli altri sono saliti di categoria unendosi all'attuale Under 18. Tra inuovi ci sono i nostri “vecchi” Under 14 che sono alle prese con unregolamento diverso rispetto alla passata stagione, ma hanno voglia diimparare e mostrano delle buone individualità».Intanto lunedì prossimo alle ore 19,30 nella sala riunioni dello “Stadiodel rugby” di Cocciano si terrà un importante incontro (a cui è annunciatala presenza di diverse autorità istituzionali) per ufficializzare la sceltadella Federazione di scegliere l'impianto del Rugby Frascati come centro diformazione federale per la categoria Under 16.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati