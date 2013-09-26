Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 16 non riesce a conquistare la categoria d'Elite



Il “sogno” dell'Under 16 del Rugby Città di Frascati è andato a “sbattere”addosso al Lanuvio Campoleone. La squadra di coach Angelo Maugeri ha perso12-19 nell'incontro casalingo di domenica scorsa valido come primo turnodel “barrage” che porterà una squadra nel campionato d'Elite di categoria.«Un vero peccato – sottolinea il tecnico giallorosso in una dichiarazionerilasciata sul sito ufficiale -, abbiamo un po' sofferto la fisicità deinostri avversari, ma ci siamo battuti con coraggio. Se avessimo sbagliatoun po' meno nella gestione del pallone e su alcuni placcaggi, potevamoanche vincere. Ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che forsehanno affrontato la partita con un po' troppa ansia e mentalmente questo hainciso in modo negativo nel gioco. Ora – conclude Maugeri - dobbiamo avereancora più stimoli nel migliorare e lavorare quotidianamente peraffrontare la stagione che ci aspetta e ci vedrà impegnati nel gironeregionale. Onoreremo e affronteremo l'impegno al massimo delle nostrepossibilità». Non si scompone il direttore tecnico del Rugby Città diFrascati Alejandro Villalon. «Ai ragazzi lo ripeto continuamente:l'obiettivo delle formazioni giovanili è quello della crescita. E' chiaroche non giocare l'Elite non fa piacere, ma per la nostra filosofia noncambia nulla. Dobbiamo prendere questo risultato negativo come spunto perlavorare maggiormente e cercare di non ripetere in futuro gli stessierrori. E' vero, sulla carta nell'Elite avremmo affrontato avversari dallivello qualitativo maggiore, ma dobbiamo affrontare al massimo anche ilcampionato regionale (che tra l'altro, se vinto, offre comunque lapossibilità di andare a giocare le finali nazionali, ndr). Inoltre con lasocietà – rivela Villalon - abbiamo già pensato di organizzare alcuni testinfrasettimanali proprio contro le squadre del girone d'Elite perpermettere alla nostra Under 16 di competere con quel tipo di avversari».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati