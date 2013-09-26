Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 16 non riesce a conquistare la categoria d'Elite

Rugby Città di Frascati Ssd, l'Under 16 non riesce a conquistare la categoria d'Elite
Il “sogno” dell'Under 16 del Rugby Città di Frascati è andato a “sbattere”
addosso al Lanuvio Campoleone. La squadra di coach Angelo Maugeri ha perso
12-19 nell'incontro casalingo di domenica scorsa valido come primo turno
del “barrage” che porterà una squadra nel campionato d'Elite di categoria.
«Un vero peccato – sottolinea il tecnico giallorosso in una dichiarazione
rilasciata sul sito ufficiale -, abbiamo un po' sofferto la fisicità dei
nostri avversari, ma ci siamo battuti con coraggio. Se avessimo sbagliato
un po' meno nella gestione del pallone e su alcuni placcaggi, potevamo
anche vincere. Ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che forse
hanno affrontato la partita con un po' troppa ansia e mentalmente questo ha
inciso in modo negativo nel gioco. Ora – conclude Maugeri - dobbiamo avere
ancora più stimoli nel migliorare e lavorare quotidianamente per
affrontare la stagione che ci aspetta e ci vedrà impegnati nel girone
regionale. Onoreremo e affronteremo l'impegno al massimo delle nostre
possibilità». Non si scompone il direttore tecnico del Rugby Città di
Frascati Alejandro Villalon. «Ai ragazzi lo ripeto continuamente:
l'obiettivo delle formazioni giovanili è quello della crescita. E' chiaro
che non giocare l'Elite non fa piacere, ma per la nostra filosofia non
cambia nulla. Dobbiamo prendere questo risultato negativo come spunto per
lavorare maggiormente e cercare di non ripetere in futuro gli stessi
errori. E' vero, sulla carta nell'Elite avremmo affrontato avversari dal
livello qualitativo maggiore, ma dobbiamo affrontare al massimo anche il
campionato regionale (che tra l'altro, se vinto, offre comunque la
possibilità di andare a giocare le finali nazionali, ndr). Inoltre con la
società – rivela Villalon - abbiamo già pensato di organizzare alcuni test
infrasettimanali proprio contro le squadre del girone d'Elite per
permettere alla nostra Under 16 di competere con quel tipo di avversari».
