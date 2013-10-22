Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l&rsquo;Under 18 supera la Lazio. Mazzi: &laquo;Bella prova di carattere&raquo;



L’Under 18 del Rugby Città di Frascati continua a crescere. La squadra dicoach Luciano Mazzi supera la Lazio in campo esterno per 13-7 centrando lasua seconda vittoria in campionato e riscattando la precedente sconfittarimediata dalla Capitolina. «Una bella vittoria – sottolinea Mazzi -,soprattutto per la prova di carattere messa in campo dai ragazzi. Avevamochiesto loro di fare cosa semplici, ma con grande determinazione e cosi èstato, soprattutto nella fase difensiva, dove siamo stati quasi semprevincenti nell’uno contro uno. Nella fase offensiva, invece, siamo stati unpo’ troppo imprecisi, è caduto qualche pallone di troppo in situazionipotenzialmente buone per noi. Errori fatti soprattutto perché nonritroviamo una buona profondità nel “ripiazzamento, ma a tutto questo c’èrimedio e non siamo preoccupati. Dobbiamo migliorare anche il nostro mododi gestire meglio l’uso del piede, che nel primo tempo è stato perfettomentre nel secondo è stato praticamente nullo. La Lazio – continua iltecnico frascatano - ha fatto una buona partita creando più di qualcheoccasione da meta, ma un po’ per la nostra buona difesa un po’ per sceltealquanto “bizzarre” non sono riusciti a segnare per quanto prodotto. Faccioi complimenti a tutta la squadra perché, al di là del risultato, hadimostrato di avere un’ottima attitudine mentale e una buona “cattiveria”agonistica che a volte negli sport di contatto come il nostro hanno un granpeso sulla prestazione. Con questo dico che le basi ci sono e si può, anzisi deve solo migliorare». Per l’Under 18, ora, arriva una lunga pausa dicampionato. «La prossima partita è in programma il 19 novembre contro ilRugby Benevento – dice Mazzi -. Non conosciamo i nostri avversari epersonalmente credo che sia anche meglio, nel senso che noi dobbiamocercare di fare il nostro gioco sempre e contro chiunque lasciando sulcampo tutte le energie a disposizione, solo uscendo dal campo sfiniti sipuò apprezzare veramente una vittoria e accettare più serenamente unasconfitta». L’allenatore, infine, fa i complimenti anche «a tutti i ragazzidella prima squadra che ci stanno regalando un inizio campionato che forsenon tutti si aspettavano, hanno ritrovato un po’ di serenità e questo nonpuò che far bene».STREPITOSA B – La serie B di coach Luciano Bronzini, infatti, prosegue ilsuo “magic moment” e sbanca anche Ragusa (28-17) al termine di una garaprima dominata e poi un po’ sofferta. La squadra giallorossa è ora alsecondo posto in classifica con 13 punti: davanti c’è solo il Cus Romaprossimo avversario nell’attesissimo match di domenica allo “Stadio delrugby” di Cocciano.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati