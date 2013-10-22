Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l&rsquo;Under 18 supera la Lazio. Mazzi: &laquo;Bella prova di carattere&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, l’Under 18 supera la Lazio. Mazzi: «Bella prova di carattere»
di Redazione
22/10/2013
L’Under 18 del Rugby Città di Frascati continua a crescere. La squadra di
coach Luciano Mazzi supera la Lazio in campo esterno per 13-7 centrando la
sua seconda vittoria in campionato e riscattando la precedente sconfitta
rimediata dalla Capitolina. «Una bella vittoria – sottolinea Mazzi -,
soprattutto per la prova di carattere messa in campo dai ragazzi. Avevamo
chiesto loro di fare cosa semplici, ma con grande determinazione e cosi è
stato, soprattutto nella fase difensiva, dove siamo stati quasi sempre
vincenti nell’uno contro uno. Nella fase offensiva, invece, siamo stati un
po’ troppo imprecisi, è caduto qualche pallone di troppo in situazioni
potenzialmente buone per noi. Errori fatti soprattutto perché non
ritroviamo una buona profondità nel “ripiazzamento, ma a tutto questo c’è
rimedio e non siamo preoccupati. Dobbiamo migliorare anche il nostro modo
di gestire meglio l’uso del piede, che nel primo tempo è stato perfetto
mentre nel secondo è stato praticamente nullo. La Lazio – continua il
tecnico frascatano - ha fatto una buona partita creando più di qualche
occasione da meta, ma un po’ per la nostra buona difesa un po’ per scelte
alquanto “bizzarre” non sono riusciti a segnare per quanto prodotto. Faccio
i complimenti a tutta la squadra perché, al di là del risultato, ha
dimostrato di avere un’ottima attitudine mentale e una buona “cattiveria”
agonistica che a volte negli sport di contatto come il nostro hanno un gran
peso sulla prestazione. Con questo dico che le basi ci sono e si può, anzi
si deve solo migliorare». Per l’Under 18, ora, arriva una lunga pausa di
campionato. «La prossima partita è in programma il 19 novembre contro il
Rugby Benevento – dice Mazzi -. Non conosciamo i nostri avversari e
personalmente credo che sia anche meglio, nel senso che noi dobbiamo
cercare di fare il nostro gioco sempre e contro chiunque lasciando sul
campo tutte le energie a disposizione, solo uscendo dal campo sfiniti si
può apprezzare veramente una vittoria e accettare più serenamente una
sconfitta». L’allenatore, infine, fa i complimenti anche «a tutti i ragazzi
della prima squadra che ci stanno regalando un inizio campionato che forse
non tutti si aspettavano, hanno ritrovato un po’ di serenità e questo non
può che far bene».
STREPITOSA B – La serie B di coach Luciano Bronzini, infatti, prosegue il
suo “magic moment” e sbanca anche Ragusa (28-17) al termine di una gara
prima dominata e poi un po’ sofferta. La squadra giallorossa è ora al
secondo posto in classifica con 13 punti: davanti c’è solo il Cus Roma
prossimo avversario nell’attesissimo match di domenica allo “Stadio del
rugby” di Cocciano.
