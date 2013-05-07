Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 20 cede a Colorno. Coach Villalon: &laquo;Non abbiamo saputo gestire la gara&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, l'Under 20 cede a Colorno. Coach Villalon: «Non abbiamo saputo gestire la gara»
di Redazione
07/05/2013
«E' mancata la capacità di saper gestire alcuni momenti in questo genere di
partite». Il tecnico dell'Under 20 del Rugby Città di Frascati, Alejandro
Villalon, spiega cosa non è andato nel secondo match dei play off scudetto
di categoria perso contro il Colorno per 24-14. «Quando c'è grande
equilibrio di valori in mezzo al campo – rimarca Villalon – ogni errore può
costare caro e fare la differenza. In tanti match del campionato non
succede questo, ma in questo genere di gare il livello è molto alto. Questa
esperienza, come detto sin dall'inizio, farà comunque crescere i nostri
ragazzi. A Colorno abbiamo commesso tanti errori dal punto di vista della
disciplina, non ci siamo adattati al metro arbitrale, tanto da aver
concesso ben 12 punti su piazzato, e al campo in sintetico su cui si
giocava l'incontro». Villalon, comunque, rimane fiducioso sul cammino dei
suoi ragazzi. «La classifica dice che i giochi sono ancora aperti e che le
carte si possono ancora rimescolare. E' vero, noi abbiamo un solo punto e
il nostro prossimo avversario, la Capitolina (che è arrivata alle spalle
dei frascatani nella stagione regolare, ndr), ne ha otto e guida il girone.
E' chiaro che il prossimo match sarà fondamentale per noi e vederli in
testa significa che ci è mancato proprio quel pizzico di esperienza in
questo tipo di competizioni che invece il loro gruppo ha. L'obiettivo in
vista di domenica (inizio ore 12, ndr) è quello di cercare di migliorare
subito nella gestione della partita e anche per questo lavoreremo in
settimana». Servirà il sostegno di un grande pubblico per provare ad
aumentare le chance di aggancio del primo posto che vale la finale scudetto.
SERIE B – Chiuderà la sua stagione cercando una vittoria di prestigio
contro il Reggio Calabria, attuale quarta forza del campionato. La serie B
di coach Luciano Bronzini vorrà cancellare le ultime due sconfitte
(ottenute a salvezza già conquistata) contro Messina prima e Cus Roma poi.
Domenica scorsa i giallorossi sono stati battuti a Roma per 30-15.
