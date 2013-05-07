Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 20 cede a Colorno. Coach Villalon: &laquo;Non abbiamo saputo gestire la gara&raquo;



«E' mancata la capacità di saper gestire alcuni momenti in questo genere dipartite». Il tecnico dell'Under 20 del Rugby Città di Frascati, AlejandroVillalon, spiega cosa non è andato nel secondo match dei play off scudettodi categoria perso contro il Colorno per 24-14. «Quando c'è grandeequilibrio di valori in mezzo al campo – rimarca Villalon – ogni errore puòcostare caro e fare la differenza. In tanti match del campionato nonsuccede questo, ma in questo genere di gare il livello è molto alto. Questaesperienza, come detto sin dall'inizio, farà comunque crescere i nostriragazzi. A Colorno abbiamo commesso tanti errori dal punto di vista delladisciplina, non ci siamo adattati al metro arbitrale, tanto da averconcesso ben 12 punti su piazzato, e al campo in sintetico su cui sigiocava l'incontro». Villalon, comunque, rimane fiducioso sul cammino deisuoi ragazzi. «La classifica dice che i giochi sono ancora aperti e che lecarte si possono ancora rimescolare. E' vero, noi abbiamo un solo punto eil nostro prossimo avversario, la Capitolina (che è arrivata alle spalledei frascatani nella stagione regolare, ndr), ne ha otto e guida il girone.E' chiaro che il prossimo match sarà fondamentale per noi e vederli intesta significa che ci è mancato proprio quel pizzico di esperienza inquesto tipo di competizioni che invece il loro gruppo ha. L'obiettivo invista di domenica (inizio ore 12, ndr) è quello di cercare di miglioraresubito nella gestione della partita e anche per questo lavoreremo insettimana». Servirà il sostegno di un grande pubblico per provare adaumentare le chance di aggancio del primo posto che vale la finale scudetto.SERIE B – Chiuderà la sua stagione cercando una vittoria di prestigiocontro il Reggio Calabria, attuale quarta forza del campionato. La serie Bdi coach Luciano Bronzini vorrà cancellare le ultime due sconfitte(ottenute a salvezza già conquistata) contro Messina prima e Cus Roma poi.Domenica scorsa i giallorossi sono stati battuti a Roma per 30-15.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati