Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 20 continua a vincere anche nel 2013

Rugby Città di Frascati Ssd, l'Under 20 continua a vincere anche nel 2013
di Redazione
17/01/2013
La sosta natalizia non ha nuociuto all'Under 20 del Rugby Città di
Frascati. La squadra di coach Alejandro Villalon e Luciano Mazzi ha battuto
per 37-10 il IV Circolo Benevento in campo esterno e ha mantenuto il
proprio primo posto in classifica solitario. «Siamo soddisfatti per il
risultato – ha detto il tecnico al sito ufficiale
www.rugbycittadifrascati.it -, i ragazzi erano veramente contenti dopo la
partita. Abbiamo impiegato un po' di tempo per trovare il giusto “verso”
della partita, in ogni caso l'obiettivo tecnico per domenica scorsa era
quello di identificare in ogni azione il punto debole della difesa
avversaria. La cosa – continua Villalon – siamo riusciti a farla tante
volte, con il particolare che la qualità nella esecuzione della scelta non
è stata sempre ottimale. In sintesi identificavamo gli spazi dove
attaccare, ma sia per la poca profondità nella presa dello spazio o sia per
un errore nel gesto tecnico del passaggio non riuscivamo a sfruttare il
vantaggio. In ogni caso – conclude l'allenatore giallorosso - dopo uno stop
così lungo è difficile riprendere il ritmo, perciò dobbiamo lavorare
tantissimo questa settimana per la dura prova di domenica prossima contro
la Primavera in casa».
LE ALTRE SQUADRE MAGGIORI – Non è stato altrettanto brillante il primo
riscontro ufficiale del 2013 per la serie B e l'Under 16. Il gruppo dei
grandi allenato da Bronzini ha perso 24-3 a Reggio Calabria (infortunio al
tendine d'Achille per il neo arrivato Palozzi, auguri di pronta
guarigione), mentre la selezione di Maugeri è stata travolta a L'Aquila con
un netto 78-0.
IL PROGETTO – Intanto ieri (mercoledì) sera presso la sede della società
si è svolto un primo incontro che ha sancito la nascita del settore
marketing e comunicazione, il cui responsabile sarà Fabrizio Silvestri. Uno
strumento fondamentale per la creazione di un biennale (2013-14) ricco di
eventi, promozioni e manifestazioni con l’obiettivo di trasformare la
società Rugby Città di Frascati in un vero e proprio brand competitivo sul
mercato. Tutto questo nell'ambito dell'importante progetto di crescita
legato a doppio filo a quello di restyling totale della struttura sportiva.
