Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 23 cede col Gran Sasso. Coach Farina: &laquo;I ragazzi hanno combattuto&raquo;

Tutti a guardare il Sei Nazioni. O quasi. Il mondo dei campionati di rugbysi è fermato quasi totalmente per dare il doveroso spazio alla Nazionaleautrice dell'impresa contro la Francia nel Sei Nazioni. Ma c'è chi, comel'Under 23 o alcuni concentramenti del settore Propaganda, ha comunquegiocato la sua gara ufficiale. Il Rugby Città di Frascati è sceso in campocon la sua Under 23 per affrontare la trasferta abruzzese contro il GranSasso, terminata per 15-7 a favore dei locali. «E' stata una partitadecisamente molto dura ed equilibrata – sottolinea il tecnico giallorossoGiorgio Farina -. Basti pensare che il primo tempo si è chiuso sul 12-7 eche gli ultimi tre punti sono stati segnati dagli avversari nei cinqueminuti finali con un calcio di punizione. Sono molto soddisfatto dellaprestazione dei ragazzi che hanno combattuto senza mai tirarsi indietro eriuscendo a fare il nostro gioco. L'unico neo forse è stata l'inesperienzaa giocare queste partite molto equilibrate che ha creato un po' tropponervosismo». Farina sottolinea poi le prospettive di questo gruppo diragazzi. «La gara con il Gran Sasso ha aperto il girone di ritorno dovepenso che possiamo fare molto bene – rimarca il tecnico frascatano -. Nellaprima parte di campionato abbiamo sofferto un po' sotto il punto di vistadelle continuità visto che a questa categoria partecipano solo cinquesquadre e quindi abbiamo avuto molti stop». Il prossimo turno è previstoper il 17 febbraio e non sarà una sfida semplice per il Rugby Città diFrascati. «Giocheremo in casa contro la Capitolina, squadra tra le favoritedel campionato. Sono sicuro – conclude Farina - che i ragazzi sarannopronti a mettere in difficolta la squadra romana».AGENDA – Domani (giovedì) la società giallorossa presenterà il programmadei tornei del 2013 dedicati al settore Propaganda (dalla categoria Under 6alla Under 12). Appuntamento alle ore 17,30 presso la club house delloStadio del Rugby di Cocciano.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati