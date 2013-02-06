Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 23 cede col Gran Sasso. Coach Farina: &laquo;I ragazzi hanno combattuto&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, l'Under 23 cede col Gran Sasso. Coach Farina: «I ragazzi hanno combattuto»
di Redazione
06/02/2013
Tutti a guardare il Sei Nazioni. O quasi. Il mondo dei campionati di rugby
si è fermato quasi totalmente per dare il doveroso spazio alla Nazionale
autrice dell'impresa contro la Francia nel Sei Nazioni. Ma c'è chi, come
l'Under 23 o alcuni concentramenti del settore Propaganda, ha comunque
giocato la sua gara ufficiale. Il Rugby Città di Frascati è sceso in campo
con la sua Under 23 per affrontare la trasferta abruzzese contro il Gran
Sasso, terminata per 15-7 a favore dei locali. «E' stata una partita
decisamente molto dura ed equilibrata – sottolinea il tecnico giallorosso
Giorgio Farina -. Basti pensare che il primo tempo si è chiuso sul 12-7 e
che gli ultimi tre punti sono stati segnati dagli avversari nei cinque
minuti finali con un calcio di punizione. Sono molto soddisfatto della
prestazione dei ragazzi che hanno combattuto senza mai tirarsi indietro e
riuscendo a fare il nostro gioco. L'unico neo forse è stata l'inesperienza
a giocare queste partite molto equilibrate che ha creato un po' troppo
nervosismo». Farina sottolinea poi le prospettive di questo gruppo di
ragazzi. «La gara con il Gran Sasso ha aperto il girone di ritorno dove
penso che possiamo fare molto bene – rimarca il tecnico frascatano -. Nella
prima parte di campionato abbiamo sofferto un po' sotto il punto di vista
delle continuità visto che a questa categoria partecipano solo cinque
squadre e quindi abbiamo avuto molti stop». Il prossimo turno è previsto
per il 17 febbraio e non sarà una sfida semplice per il Rugby Città di
Frascati. «Giocheremo in casa contro la Capitolina, squadra tra le favorite
del campionato. Sono sicuro – conclude Farina - che i ragazzi saranno
pronti a mettere in difficolta la squadra romana».
AGENDA – Domani (giovedì) la società giallorossa presenterà il programma
dei tornei del 2013 dedicati al settore Propaganda (dalla categoria Under 6
alla Under 12). Appuntamento alle ore 17,30 presso la club house dello
Stadio del Rugby di Cocciano.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 7/8 FEBBRAIO 2013
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, BARBIERI E BERNABO' RIENTRANO AL CLUB
Redazione