Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 8 seconda al torneo di Rovigo. Coach Gentilini: &laquo;Che emozione&raquo;

Il Rugby Città di Frascati è stato grande protagonista all'importantetorneo giovanile disputato a Rovigo nello scorso fine settimana. Treselezioni giallorosse hanno conquistato gli applausi degli appassionati, maa prendersi la scena è stata l'Under 8 di coach Paolo Gentilini che èarrivata fino in fondo alla competizione conquistando uno splendido secondoposto. I piccoli frascatani si sono arresi solo in finale al Milano.«Questo risultato è il giusto premio per i bambini che erano a Rovigo e perquelli che sono rimasti a casa. Ci ripaga del duro lavoro svolto fino adoggi e in una sola parola direi che è stato emozionante. La cresita diquesto gruppo è stata notevole, insieme agli altri educatori dobbiamotrovare costantemente il giusto modo per stimolare e consolidare le loroabilità sia sul piano motorio che sotto il profilo del gioco nella suaessenza». Chiusa l'importante parentesi di Rovigo, Gentilini parla dellafase finale della stagione. «Il nostro obiettivo è e sarà sempre lo stessoper i bambini di questa fascia di età, cioè la cescita sotto i profiliaffettivo, fisico, tecnico e morale, per quello che ci compete. Nonnascondendo il fatto – conclude Gentilini - che quando si scende in campobisogna fare il massimo per raccogliere tante soddisfazioni».A Rovigo c'erano anche l'Under 10 e l'Under 12 che hanno dimostrato unagrande crescita nelle fasi di gioco su cui stanno lavorando i rispettivitecnici. Tutte le squadre frascatane (e anche i genitori al seguito) hannomesso in mostra uno spirito competitivo, ma soprattutto un atteggiamentosportivo, rispettando avversari e arbitri in ogni ocasione.GLI EVENTI – Sono giorni importanti anche per la crescita societaria delRugby Città di Frascati. Il club ha organizzato venerdì scorso presso lapropria Club House l'evento “Il Terzo Tempo dei Partners” dedicato aimembri del network “Insieme per vincere” coniato dalla nuova società e cheha in programma numerosi altri eventi. Dopo una gara in famiglia, i ragazzidella serie B, dell'Under 23 e dell'Under 20 hanno dato vita al terzo tempoconoscendo personalmente i partners che sostengono l'attività societaria ene permettono la crescita. Per la prima volta si è tenuto il “Networking”,vale a dire uno scambio e una condivisione di informazioni e risorse perfare business e creare relazioni professionali al quale hanno partecipatoun nutrito numero di aziende di livello anche nazionale. Inoltre il RugbyCittà di Frascati è presente con uno stand presso la storica “Fiera diGrottaferrata” che terminerà domenica prossima: l'obiettivo è la promozionedell'attività sportiva per far avvicinare quanti più giovani possibile almondo della palla ovale frascatana.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati