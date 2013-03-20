Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 8 seconda al torneo di Rovigo. Coach Gentilini: &laquo;Che emozione&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, l'Under 8 seconda al torneo di Rovigo. Coach Gentilini: «Che emozione»
di Redazione
20/03/2013
rubgy frascati.doc
Il Rugby Città di Frascati è stato grande protagonista all'importante
torneo giovanile disputato a Rovigo nello scorso fine settimana. Tre
selezioni giallorosse hanno conquistato gli applausi degli appassionati, ma
a prendersi la scena è stata l'Under 8 di coach Paolo Gentilini che è
arrivata fino in fondo alla competizione conquistando uno splendido secondo
posto. I piccoli frascatani si sono arresi solo in finale al Milano.
«Questo risultato è il giusto premio per i bambini che erano a Rovigo e per
quelli che sono rimasti a casa. Ci ripaga del duro lavoro svolto fino ad
oggi e in una sola parola direi che è stato emozionante. La cresita di
questo gruppo è stata notevole, insieme agli altri educatori dobbiamo
trovare costantemente il giusto modo per stimolare e consolidare le loro
abilità sia sul piano motorio che sotto il profilo del gioco nella sua
essenza». Chiusa l'importante parentesi di Rovigo, Gentilini parla della
fase finale della stagione. «Il nostro obiettivo è e sarà sempre lo stesso
per i bambini di questa fascia di età, cioè la cescita sotto i profili
affettivo, fisico, tecnico e morale, per quello che ci compete. Non
nascondendo il fatto – conclude Gentilini - che quando si scende in campo
bisogna fare il massimo per raccogliere tante soddisfazioni».
A Rovigo c'erano anche l'Under 10 e l'Under 12 che hanno dimostrato una
grande crescita nelle fasi di gioco su cui stanno lavorando i rispettivi
tecnici. Tutte le squadre frascatane (e anche i genitori al seguito) hanno
messo in mostra uno spirito competitivo, ma soprattutto un atteggiamento
sportivo, rispettando avversari e arbitri in ogni ocasione.
GLI EVENTI – Sono giorni importanti anche per la crescita societaria del
Rugby Città di Frascati. Il club ha organizzato venerdì scorso presso la
propria Club House l'evento “Il Terzo Tempo dei Partners” dedicato ai
membri del network “Insieme per vincere” coniato dalla nuova società e che
ha in programma numerosi altri eventi. Dopo una gara in famiglia, i ragazzi
della serie B, dell'Under 23 e dell'Under 20 hanno dato vita al terzo tempo
conoscendo personalmente i partners che sostengono l'attività societaria e
ne permettono la crescita. Per la prima volta si è tenuto il “Networking”,
vale a dire uno scambio e una condivisione di informazioni e risorse per
fare business e creare relazioni professionali al quale hanno partecipato
un nutrito numero di aziende di livello anche nazionale. Inoltre il Rugby
Città di Frascati è presente con uno stand presso la storica “Fiera di
Grottaferrata” che terminerà domenica prossima: l'obiettivo è la promozione
dell'attività sportiva per far avvicinare quanti più giovani possibile al
mondo della palla ovale frascatana.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Redazione