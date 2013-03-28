Rugby Citt&agrave; di Frascati ssd, Pierluigi Gentile &egrave; il nuovo direttore generale

Rugby Città di Frascati ssd, Pierluigi Gentile è il nuovo direttore generale
di Redazione
28/03/2013
La Società Rugby Città di Frascati SSD arl comunica che, susseguentemente
all’accettazione delle dimissioni da del Direttore Sportivo Bruno
Formicola, ha nominato Direttore Generale della Società il Dott. Pierluigi
Gentile mentre l’incarico di Direzione Sportiva è stato affidato al
Direttore tecnico Alejandro Villalon. La Società augura ad entrambi buon
lavoro.
Il neo Direttore Generale verrà presentato ufficialmente lunedì prossimo
alle 11 presso l'impianto del Rugby Città di Frascati nell'ambito
dell'evento “Pasquetta al campo”.
