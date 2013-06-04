Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, play off scudetto: Under 20 fuori a testa altissima. Da gioved&igrave; il &ldquo;Lazio Rugbeer&rdquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, play off scudetto: Under 20 fuori a testa altissima. Da giovedì il “Lazio Rugbeer”
di Redazione
04/06/2013
L'Under 20 del Rugby Città di Frascati è fuori dalla finale scudetto. Passa
il Parma che domenica si è aggiudicato uno scontro diretto equilibratissimo
terminato con la vittoria degli emiliani per 13-8. «La gara di Parma è
stata la fotografia della nostra stagione più che positiva – dice coach
Alejandro Villalon -. Fino a tre minuti dalla fine eravamo sul risultato di
8-8 e vincendo saremmo volati in finale. I ragazzi sono usciti da questo
play off a testa altissima e hanno concluso alla grande, pur senza il
risultato sperato, un'annata di grande crescita che comunque deve
rappresentare un punto di partenza per il futuro. Tra l'altro, dopo le
lacrime di fine gara, abbiamo ricevuto i complimenti del Parma per il
comportamento dei nostri ragazzi i quali hanno partecipato con grande
sportività al “terzo tempo” celebrando gli atleti emiliani che avevano
centrato la finale. Questo – conclude Villalon - vuol dire onorare il nome
di un club glorioso come il Rugby Città di Frascati e rispettare i principi
fondamentali dell'etica rugbistica».
L'EVENTO – Da giovedì, intanto, prenderà il via la prima edizione
internazionale del “Lazio Rugbeer” promossa da Rugby Città di Frascati, il
primo evento internazionale in Italia capace di racchiudere tutte le
categorie del rugby. Categoria femminile a 9, juniores maschile a 13, Rugby
Seven internazionale maschile e Old si contenderanno il trofeo del “Lazio
Rugbeer”.
L’evento vedrà tra i protagonisti anche i Nondies, la più antica squadra di
Nairobi, che si accinge a festeggiare i 90 anni dalla fondazione. Quattro
giorni di spettacolo e intrattenimento con oltre 45 stand espostivi, aerea
ristoro e parco giochi gonfiabili interamente studiato per far divertire
visitatori di tutte le età. In occasione dell’evento, il cui programma è
consultabile sul sito www.rugbycittadifrascati.it, sarà ufficializzata la
nascita della prima scuola di rugby a Malindi, Kenya, gemellata con la
società Rugby Città di Frascati. La società è fondata dalla Iakc (Investor
Association Kilifi Country) e sponsorizzata dalla società Amani Riviera
Ltd. Per tutta la durata dell'evento sarà ospitato il “Museo del Rugby”
dove saranno esposte al pubblico le innumerevoli maglie indossate dai
campioni. Ospiti d’eccezione il giornalista e telecronista rugby de La7
Paolo Cecinelli e lo scrittore Giacomo Mazzocchi che presenterà al pubblico
il libro “ Gli Eroi siamo Noi” edito da Minerva.
