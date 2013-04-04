Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, presentato il neo dg Gentile: &laquo;Qui ho trovato passione ed idee&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, presentato il neo dg Gentile: «Qui ho trovato passione ed idee»
di Redazione
04/04/2013
E' stato presentato nel giorno di Pasquetta il neo direttore generale del
Rugby Città di Frascati Pierluigi Gentile. Presenti il presidente Antonio
Colleluori e l'amministratore delegato Emanuela Musetti oltre al neo
direttore tecnico Alejandro Villalon e a tanti altri componenti del club
tuscolano. «Cosa mi ha convinto ad accettare questa avventura? La passione
e le idee delle persone – risponde Gentile -, oltre che la possibilità di
avere una fiducia incondizionata per poter cercare di riportare la
mentalità di un rugby importante a Frascati, in cui al centro c'è
sicuramente la prima squadra, espressione della nostra società, ma che allo
stesso reputa fondamentali tutti gli attori del club, dalle squadre dei più
piccoli coi loro fantastici genitori, alle selezioni maggiori, al rugby
femminile che sempre ci fa ben figurare e da cui sotto il profilo dei
valori abbiamo tutti da imparare, agli “Old rugby”, che rappresentano la
vera storia della società e sono parte fondamentale per la riuscita del
progetto, sino alla testa della società che ce la sta mettendo tutta per
far sì che il programma promesso si realizzi nonostante i vari ritardi
burocratici». Gentile spiega com'è nata l'idea del suo coinvolgimento nel
Rugby Città di Frascati. «Emanuela Musetti, anima di questa società negli
ultimi anni, è da parecchio che mi prova a coinvolgere. Nelle ultime
settimane il presidente Colleluori mi ha cercato di convincere in tutti i
modi ed alla fine ci sono riusciti: hanno lavorato di squadra, da vero
club». Il neo direttore generale è convinto delle potenzialità di questa
società. «Le possibilità sono legate alle persone, ai loro valori e alle
loro idee – sottolinea Gentile -: per quello che ho visto abbiamo grandi
potenzialità, perchè il cuore non si puo allenare, ma il resto sì, e il
cuore di tutti qui mi pare grande. Basterà non perdere mai di vista che il
cuore deve battere per un unico corpo e progetto e non bisognerà
soffermarsi su incomprensioni singole, ma tutti – conclude Gentile –
dovranno guardare all'obiettivo finale».
L'EVENTO - Continuano le numerose iniziative del club per promuovere il
marchio del Rugby Città di Frascati. La società sarà infatti presente al
“Design week” di Milano dal 9 al 14 aprile prossimi: durante l'iniziativa
“Wellness Day” verrà presentato "Il progetto Stadio del Rugby Frascati, una
proposta di benessere per la città", il primo impianto sportivo e wellness
italiano con protocolli CasaClima. «Rugby Città di Frascati – spiega una
nota dell'ufficio marketing - sarà la prima società italiana ad
accompagnare la realizzazione e la verifica del nuovo impianto con i
protocolli CasaClima. In particolare efficienza energetica e qualità
costruttiva della nuova struttura - progettata da “Colleluori and partners”
di Roma – vedranno l'adozione di una variante del protocollo di
sostenibilità Work&Life con integrazioni dal protocollo ClimaHotel».
