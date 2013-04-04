Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, presentato il neo dg Gentile: &laquo;Qui ho trovato passione ed idee&raquo;



E' stato presentato nel giorno di Pasquetta il neo direttore generale delRugby Città di Frascati Pierluigi Gentile. Presenti il presidente AntonioColleluori e l'amministratore delegato Emanuela Musetti oltre al neodirettore tecnico Alejandro Villalon e a tanti altri componenti del clubtuscolano. «Cosa mi ha convinto ad accettare questa avventura? La passionee le idee delle persone – risponde Gentile -, oltre che la possibilità diavere una fiducia incondizionata per poter cercare di riportare lamentalità di un rugby importante a Frascati, in cui al centro c'èsicuramente la prima squadra, espressione della nostra società, ma che allostesso reputa fondamentali tutti gli attori del club, dalle squadre dei piùpiccoli coi loro fantastici genitori, alle selezioni maggiori, al rugbyfemminile che sempre ci fa ben figurare e da cui sotto il profilo deivalori abbiamo tutti da imparare, agli “Old rugby”, che rappresentano lavera storia della società e sono parte fondamentale per la riuscita delprogetto, sino alla testa della società che ce la sta mettendo tutta perfar sì che il programma promesso si realizzi nonostante i vari ritardiburocratici». Gentile spiega com'è nata l'idea del suo coinvolgimento nelRugby Città di Frascati. «Emanuela Musetti, anima di questa società negliultimi anni, è da parecchio che mi prova a coinvolgere. Nelle ultimesettimane il presidente Colleluori mi ha cercato di convincere in tutti imodi ed alla fine ci sono riusciti: hanno lavorato di squadra, da veroclub». Il neo direttore generale è convinto delle potenzialità di questasocietà. «Le possibilità sono legate alle persone, ai loro valori e alleloro idee – sottolinea Gentile -: per quello che ho visto abbiamo grandipotenzialità, perchè il cuore non si puo allenare, ma il resto sì, e ilcuore di tutti qui mi pare grande. Basterà non perdere mai di vista che ilcuore deve battere per un unico corpo e progetto e non bisogneràsoffermarsi su incomprensioni singole, ma tutti – conclude Gentile –dovranno guardare all'obiettivo finale».L'EVENTO - Continuano le numerose iniziative del club per promuovere ilmarchio del Rugby Città di Frascati. La società sarà infatti presente al“Design week” di Milano dal 9 al 14 aprile prossimi: durante l'iniziativa“Wellness Day” verrà presentato "Il progetto Stadio del Rugby Frascati, unaproposta di benessere per la città", il primo impianto sportivo e wellnessitaliano con protocolli CasaClima. «Rugby Città di Frascati – spiega unanota dell'ufficio marketing - sarà la prima società italiana adaccompagnare la realizzazione e la verifica del nuovo impianto con iprotocolli CasaClima. In particolare efficienza energetica e qualitàcostruttiva della nuova struttura - progettata da “Colleluori and partners”di Roma – vedranno l'adozione di una variante del protocollo disostenibilità Work&Life con integrazioni dal protocollo ClimaHotel».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati