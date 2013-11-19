Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Prima sconfitta per la serie B, Bronzini: &laquo;Abbiamo giocato male&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd. Prima sconfitta per la serie B, Bronzini: «Abbiamo giocato male»
Prima o poi doveva arrivare. La prima sconfitta della serie B del Rugby
Città di Frascati è capitata in quel di Reggio Calabria al termine di una
prestazione per cui coach Luciano Bronzini non cerca scuse. «Abbiamo
giocato male e quando ti esprimi in quel modo è giusto che il campo dia
quel verdetto – dice il tecnico giallorosso -. Nel primo tempo abbiamo
iniziato col piede giusto, ma poi ce la siamo “incartata” da soli. Nel
finale abbiamo provato anche a ribaltare il 22-15 che poi è stato il
risultato finale, ma non ci siamo riusciti. Peccato, perché era una partita
alla portata. Ma non c’è da fare alcun dramma, d’altronde una sconfitta
dopo sei vittorie consecutive in un campionato duro come questo poteva
capitare». La prima sconfitta stagionale arriva proprio prima della
settimana di sosta che il calendario impone alla serie B. Per coach
Bronzini questa non è una cattiva notizia. «E’ vero che non potremo subito
riscattare il k.o. di Reggio, ma la pausa ci servirà per ricompattarci e
soprattutto recuperare qualche infortunato». La classifica vede il Cus Roma
in testa a quota 31 punti, il Colleferro a 27 e il Frascati a 26. «Il
campionato è lungo e tutto può ancora accadere». La prossima sfida vedrà
proprio il Colleferro far visita ai giallorossi in una gara che promette
spettacolo. «Affronteremo una squadra importante, ma cercheremo di fare il
massimo e cancellare la sconfitta di Reggio con una bella prestazione»
chiosa Bronzini.
Intanto la società ha comunicato (con una foto esplicativa sul sito
ufficiale www.rugbycittadifrascati.it) che «si stanno portando avanti i
lavori di trasemina per la manutenzione del campo principale dello “Stadio
del Rugby” di Cocciano». Il manto di gioco sarà pronto proprio in vista
dell’importante appuntamento alla ripresa del campionato di serie B.
