Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, &egrave; qui la festa. Vittorie pesanti per la serie B e l'Under 20

di Redazione
07/03/2013
Una domenica di festa completa per il Rugby Città di Frascati. Se l'Under
20 ha ormai abituato bene l'ambiente tuscolano, la serie B (in netta
crescita) ha colto uno “scalpo” importante imponendosi sul Benevento
secondo della classe. Non può che essere soddisfatta di quanto accaduto
nello scorso week-end l'amministratore delegato Emanuela Musetti, presente
come al solito ad assistere ad entrambi i match. «Quella del Primo XV è
stata una splendida partita – dice l'ex presidentessa – in cui ho visto i
ragazzi estremamente reattivi. Si cominciano a vedere i frutti del lavoro
di coach Luciano Bronzini e dello staff composto da AlejandroVillalon,
Giorgio Farina e dal preparatore Simone Molinari. Magari c'è da migliorare
sotto il punto di vista atletico, ma ho visto un gruppo compatto e un
ambiente estremamente rasserenato e conscio dei propri mezzi: ora speriamo
di continuare su questa strada». Il 27-19 consegna ai giallorossi cinque
pesantissimi punti in ottica salvezza. «Ma non dobbiamo abbassare la
guardia: serve ancora lottare per rimanere nella categoria» dice la
Musetti. La serie B tornerà in campo il prossimo 24 marzo sull'insidioso
terreno del Civitavecchia, mentre è attesa dalla sfida interna contro il
Cus Roma l'Under 20 di coach AlejandroVillalon. «Nonostante qualche assenza
importante come quella di capitan Tommaso Cugini e di Federico Teotino –
dice la Musetti -, la squadra anche domenica scorsa (vittoria per 42-10
contro la Nuova Rugby Roma quarta della classe, ndr) ha dimostrato ancora
una volta la grande passione per questo sport e la capacità di saper
affrontare tutti gli impegni. D'altronde è un gruppo ancora imbattuto in
campionato, anche se la strada da fare è ancora lunga visto che mancano gli
scontri con Lazio e Capitolina». I giovani giallorossi, intanto, guidano il
girone con 50 punti e hanno un margine di dieci punti sull'accoppiata di
inseguitrici composta da Lazio e Capitolina.
