Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, &egrave; qui la festa. Vittorie pesanti per la serie B e l'Under 20

Una domenica di festa completa per il Rugby Città di Frascati. Se l'Under20 ha ormai abituato bene l'ambiente tuscolano, la serie B (in nettacrescita) ha colto uno “scalpo” importante imponendosi sul Beneventosecondo della classe. Non può che essere soddisfatta di quanto accadutonello scorso week-end l'amministratore delegato Emanuela Musetti, presentecome al solito ad assistere ad entrambi i match. «Quella del Primo XV èstata una splendida partita – dice l'ex presidentessa – in cui ho visto iragazzi estremamente reattivi. Si cominciano a vedere i frutti del lavorodi coach Luciano Bronzini e dello staff composto da AlejandroVillalon,Giorgio Farina e dal preparatore Simone Molinari. Magari c'è da miglioraresotto il punto di vista atletico, ma ho visto un gruppo compatto e unambiente estremamente rasserenato e conscio dei propri mezzi: ora speriamodi continuare su questa strada». Il 27-19 consegna ai giallorossi cinquepesantissimi punti in ottica salvezza. «Ma non dobbiamo abbassare laguardia: serve ancora lottare per rimanere nella categoria» dice laMusetti. La serie B tornerà in campo il prossimo 24 marzo sull'insidiosoterreno del Civitavecchia, mentre è attesa dalla sfida interna contro ilCus Roma l'Under 20 di coach AlejandroVillalon. «Nonostante qualche assenzaimportante come quella di capitan Tommaso Cugini e di Federico Teotino –dice la Musetti -, la squadra anche domenica scorsa (vittoria per 42-10contro la Nuova Rugby Roma quarta della classe, ndr) ha dimostrato ancorauna volta la grande passione per questo sport e la capacità di saperaffrontare tutti gli impegni. D'altronde è un gruppo ancora imbattuto incampionato, anche se la strada da fare è ancora lunga visto che mancano gliscontri con Lazio e Capitolina». I giovani giallorossi, intanto, guidano ilgirone con 50 punti e hanno un margine di dieci punti sull'accoppiata diinseguitrici composta da Lazio e Capitolina.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati