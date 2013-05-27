Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Seniores terze d'Italia, le Under 16 quinta. E la 20 maschile si gioca l'accesso alla finale scudetto



Le Seniores del Rugby Città di Frascati hanno conquistato uno splendidoterzo posto alla finali nazionali di Coppa Italia disputate a Parma ieri.«Le ragazze hanno tirato fuori una grinta inimmaginabile che ha sorpresoanche me – dice Alessandro Molinari, vero punto di riferimento delmovimento “rosa” del club tuscolano – nonostante gli impegni ravvicinati egli avversari di prestigio che si sono trovati di fronte. Purtroppol'infortunio alla clavicola della Mancini le ha condizionate, ma hannofatto una prestazione incredibile e nella semifinale col Vicenza hannoceduto per 2-1 a testa altissima». Non sono state da meno le ragazzedell'Under 16, piazzatesi al quinto posto del Trofeo Interregionale dopo lavittoria della “finalina” col Sambuceto. «Siamo stati estromessi dallesemifinali per un discorso di differenza mete arrivando a pari punto colValsugana – sottolinea Molinari -. Anche questo è stato un grande risultatoche certifica la crescita di questo gruppo».UNDER 20 – L'Under 20 di coach Alejandro Villalon è tornata in corsa per ilprimo posto del girone play off che vale l'accesso alla finale scudetto. Lasquadra giallorossa ha vinto una splendida partita per 11-6 sul campo dellaCapitolina, scavalcandola al secondo posto e accorciando le distanze dalParma capolista a soli due punti. E domenica prossima nell'ultimo turno digirone c'è proprio lo scontro diretto in Emilia che vale l'approdo infinale.L'EVENTO – Da giovedì 6 giugno prenderà il via la prima edizione del “LazioRugbeer” promossa dal Rugby Città di Frascati, il primo eventointernazionale in Italia capace di racchiudere tutte le categorie delrugby. Categoria femminile a 9, juniores maschile a 13, Rugby Seveninternazionale maschile e Old si contenderanno il trofeo del “LazioRugbeer”. L’evento vedrà tra i protagonisti anche i Nondies, la più anticasquadra di Nairobi, che si accinge a festeggiare i 90 anni dallafondazione.“Lazio Rugbeer” è un evento unico in Italia che sviluppa ilconnubio tra diversi elementi. Un importante torneo di rugby accompagnatoda un a quattro giorni di spettacolo e intrattenimento con oltre 45 standespostivi, aerea ristoro e parco giochi gonfiabili interamente studiatoper far divertire visitatori di tutte le età.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati