Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Seniores terze d'Italia, le Under 16 quinta. E la 20 maschile si gioca l'accesso alla finale scudetto

Rugby Città di Frascati Ssd, Seniores terze d'Italia, le Under 16 quinta. E la 20 maschile si gioca l'accesso alla finale scudetto
di Redazione
27/05/2013
Le Seniores del Rugby Città di Frascati hanno conquistato uno splendido
terzo posto alla finali nazionali di Coppa Italia disputate a Parma ieri.
«Le ragazze hanno tirato fuori una grinta inimmaginabile che ha sorpreso
anche me – dice Alessandro Molinari, vero punto di riferimento del
movimento “rosa” del club tuscolano – nonostante gli impegni ravvicinati e
gli avversari di prestigio che si sono trovati di fronte. Purtroppo
l'infortunio alla clavicola della Mancini le ha condizionate, ma hanno
fatto una prestazione incredibile e nella semifinale col Vicenza hanno
ceduto per 2-1 a testa altissima». Non sono state da meno le ragazze
dell'Under 16, piazzatesi al quinto posto del Trofeo Interregionale dopo la
vittoria della “finalina” col Sambuceto. «Siamo stati estromessi dalle
semifinali per un discorso di differenza mete arrivando a pari punto col
Valsugana – sottolinea Molinari -. Anche questo è stato un grande risultato
che certifica la crescita di questo gruppo».
UNDER 20 – L'Under 20 di coach Alejandro Villalon è tornata in corsa per il
primo posto del girone play off che vale l'accesso alla finale scudetto. La
squadra giallorossa ha vinto una splendida partita per 11-6 sul campo della
Capitolina, scavalcandola al secondo posto e accorciando le distanze dal
Parma capolista a soli due punti. E domenica prossima nell'ultimo turno di
girone c'è proprio lo scontro diretto in Emilia che vale l'approdo in
finale.
L'EVENTO – Da giovedì 6 giugno prenderà il via la prima edizione del “Lazio
Rugbeer” promossa dal Rugby Città di Frascati, il primo evento
internazionale in Italia capace di racchiudere tutte le categorie del
rugby. Categoria femminile a 9, juniores maschile a 13, Rugby Seven
internazionale maschile e Old si contenderanno il trofeo del “Lazio
Rugbeer”. L’evento vedrà tra i protagonisti anche i Nondies, la più antica
squadra di Nairobi, che si accinge a festeggiare i 90 anni dalla
fondazione.“Lazio Rugbeer” è un evento unico in Italia che sviluppa il
connubio tra diversi elementi. Un importante torneo di rugby accompagnato
da un a quattro giorni di spettacolo e intrattenimento con oltre 45 stand
espostivi, aerea ristoro e parco giochi gonfiabili interamente studiato
per far divertire visitatori di tutte le età.
