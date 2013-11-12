Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Serie B al sesto successo. Gentile: &laquo;Decisiva la nostra preparazione fisica&raquo;



La serie B del Rugby Città di Frascati pare inarrestabile. Pur a fatica, lasquadra di coach Luciano Bronzini ha piegato l’Avezzano per 18-13all’interno del campo amico di Cocciano. «Siamo stati sia bravi chefortunati – dice il direttore generale del club giallorosso PierluigiGentile – perché non abbiamo sfoderato la nostra migliore prestazione. Maera molto importante centrare la vittoria e i ragazzi hanno mostrato grandeforza di volontà nell’ottenerla. Ad inizio ripresa eravamo sotto per 13-5 ea quel punto è uscito il grande lavoro fisico fatto da tutto lo staff e dairagazzi con il fondamentale ausilio del preparatore Giuseppe Diana. Voglioinoltre fare i complimenti anche all’Avezzano, squadra giovane che si èdimostrata molto preparata e combattiva. Le nostre difficoltà sono statecausate anche dall’ottimo atteggiamento degli abruzzesi». La particolaritàè che il Frascati si trova alle spalle del Cus Roma in classifica, puravendo vinto tutte le partite fin qui giocate compresa quella con glistessi capitolini. «Queste sono le regole e anche se c’è una piccolaingiustizia morale, dobbiamo attenerci ad esse – sottolinea Gentile -. Nelnostro sport non è solo importante vincere, ma anche come lo si fa. Il CusRoma è probabilmente la squadra più forte del campionato avendo ancheinserito alcuni innesti provenienti dalla Lazio, ma ci sono altre squadreattrezzate come Colleferro e Messina che possono recitare un ruoloimportante. Noi? Abbiamo il ruolo dell’outsider e vogliamo cercare dionorarlo giocando al massimo come abbiamo fatto in questa prima parte dicampionato». Il prossimo turno di campionato propone alla seconda dellaclasse la trasferta di Reggio Calabria. «Ci attende una sfida durissima –rimarca Gentile – sia sotto il profilo logistico, ma soprattutto dal puntodi vista tecnico: le squadre del sud Italia, quando giocano in casa, sonocompagini davvero ostiche da affrontare. Sappiamo che non ci regalerannoniente, servirà una grande prestazione per tornare a Frascati con deipunti».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati