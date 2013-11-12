Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Serie B al sesto successo. Gentile: &laquo;Decisiva la nostra preparazione fisica&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd. Serie B al sesto successo. Gentile: «Decisiva la nostra preparazione fisica»
di Redazione
12/11/2013
La serie B del Rugby Città di Frascati pare inarrestabile. Pur a fatica, la
squadra di coach Luciano Bronzini ha piegato l’Avezzano per 18-13
all’interno del campo amico di Cocciano. «Siamo stati sia bravi che
fortunati – dice il direttore generale del club giallorosso Pierluigi
Gentile – perché non abbiamo sfoderato la nostra migliore prestazione. Ma
era molto importante centrare la vittoria e i ragazzi hanno mostrato grande
forza di volontà nell’ottenerla. Ad inizio ripresa eravamo sotto per 13-5 e
a quel punto è uscito il grande lavoro fisico fatto da tutto lo staff e dai
ragazzi con il fondamentale ausilio del preparatore Giuseppe Diana. Voglio
inoltre fare i complimenti anche all’Avezzano, squadra giovane che si è
dimostrata molto preparata e combattiva. Le nostre difficoltà sono state
causate anche dall’ottimo atteggiamento degli abruzzesi». La particolarità
è che il Frascati si trova alle spalle del Cus Roma in classifica, pur
avendo vinto tutte le partite fin qui giocate compresa quella con gli
stessi capitolini. «Queste sono le regole e anche se c’è una piccola
ingiustizia morale, dobbiamo attenerci ad esse – sottolinea Gentile -. Nel
nostro sport non è solo importante vincere, ma anche come lo si fa. Il Cus
Roma è probabilmente la squadra più forte del campionato avendo anche
inserito alcuni innesti provenienti dalla Lazio, ma ci sono altre squadre
attrezzate come Colleferro e Messina che possono recitare un ruolo
importante. Noi? Abbiamo il ruolo dell’outsider e vogliamo cercare di
onorarlo giocando al massimo come abbiamo fatto in questa prima parte di
campionato». Il prossimo turno di campionato propone alla seconda della
classe la trasferta di Reggio Calabria. «Ci attende una sfida durissima –
rimarca Gentile – sia sotto il profilo logistico, ma soprattutto dal punto
di vista tecnico: le squadre del sud Italia, quando giocano in casa, sono
compagini davvero ostiche da affrontare. Sappiamo che non ci regaleranno
niente, servirà una grande prestazione per tornare a Frascati con dei
punti».
Redazione