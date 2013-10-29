Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B da sogno: poker e primato. Bronzini: &laquo;Possiamo arrivare in alto&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, serie B da sogno: poker e primato. Bronzini: «Possiamo arrivare in alto»
di Redazione
29/10/2013
Poker di vittorie e primato in classifica. Quella di domenica scorsa
rimarrà una grande giornata di festa per il Rugby Città di Frascati: allo
“Stadio del rugby” di Cocciano i ragazzi di Bronzini e Villalon hanno
battuto 19-16 il Cus Roma dell’ex coach Paladini al termine di una gara
intensissima ed equilibrata. I frascatani hanno così scavalcato i
capitolini, ex primi della classe, e ora sono al comando del girone 4 di
serie B. «Una bella partita – ha detto con orgoglio coach Luciano Bronzini
a fine match – anche se l’abbiamo giocata a tratti e questo fa capire quali
sono le potenzialità di questo gruppo. Di fronte c’era una squadra
quadrata, con una bella touche e una mischia di livello, ma i ragazzi hanno
replicato colpo su colpo e alla fine hanno vinto con merito». Bronzini
fotografa il fantastico avvio di stagione della serie B frascatana.
«Domenica, a pochi minuti dalla fine, ha deciso un calcio di Flavio Baccani
che da due settimane è rientrato nel gruppo dopo un lungo periodo di
assenza. Lui è stato il “man of the match”, ma mi piace segnalare anche la
splendida prestazione di due ragazzi classe 1995, Ilfi e Viscusi, con
quest’ultimo che è anche andato in meta. Ecco, il segreto di questo gruppo
sta proprio qui: nel connubio tra i giocatori della “vecchia guardia” e i
giovani provenienti dal vivaio». La Frascati della palla ovale, dunque,
torna a sognare in grande dopo qualche stagione di sofferenza anche se
Bronzini ha troppa esperienza per farsi trascinare dai primi risultati
stagionali. «Senza presunzione pronostico un campionato di alto livello per
questo gruppo – dice il tecnico giallorosso -, anche se d’ora in avanti gli
avversari ci guarderanno in maniera diversa. Finora eravamo sempre partiti
con gli sfavori del pronostico, ma a cominciare da domenica prossima a
Viterbo in tanti ci daranno come favoriti. E dalla parte opposta troveremo
ancora maggiore determinazione vista l’attuale nostra posizione di
classifica». A nome della società, il direttore generale Pierluigi Gentile
ha voluto fare i complimenti «ai ragazzi e allo staff che hanno vinto il
“derby” col Cus Roma: erano anni che non si vedeva il Frascati in testa da
solo e con quattro vittorie di fila e all’inizio della stagione eravamo in
pochi a crederci. Poi, però, voglio rimarcare le due ottime prestazioni di
Under 16 e Under 14 e le vittorie dei nostri piccoli “guerrieri” dell’Under
8 e dell’Under 10 nei rispettivi concentramenti».
