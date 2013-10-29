Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B da sogno: poker e primato. Bronzini: &laquo;Possiamo arrivare in alto&raquo;



Poker di vittorie e primato in classifica. Quella di domenica scorsarimarrà una grande giornata di festa per il Rugby Città di Frascati: allo“Stadio del rugby” di Cocciano i ragazzi di Bronzini e Villalon hannobattuto 19-16 il Cus Roma dell’ex coach Paladini al termine di una garaintensissima ed equilibrata. I frascatani hanno così scavalcato icapitolini, ex primi della classe, e ora sono al comando del girone 4 diserie B. «Una bella partita – ha detto con orgoglio coach Luciano Bronzinia fine match – anche se l’abbiamo giocata a tratti e questo fa capire qualisono le potenzialità di questo gruppo. Di fronte c’era una squadraquadrata, con una bella touche e una mischia di livello, ma i ragazzi hannoreplicato colpo su colpo e alla fine hanno vinto con merito». Bronzinifotografa il fantastico avvio di stagione della serie B frascatana.«Domenica, a pochi minuti dalla fine, ha deciso un calcio di Flavio Baccaniche da due settimane è rientrato nel gruppo dopo un lungo periodo diassenza. Lui è stato il “man of the match”, ma mi piace segnalare anche lasplendida prestazione di due ragazzi classe 1995, Ilfi e Viscusi, conquest’ultimo che è anche andato in meta. Ecco, il segreto di questo grupposta proprio qui: nel connubio tra i giocatori della “vecchia guardia” e igiovani provenienti dal vivaio». La Frascati della palla ovale, dunque,torna a sognare in grande dopo qualche stagione di sofferenza anche seBronzini ha troppa esperienza per farsi trascinare dai primi risultatistagionali. «Senza presunzione pronostico un campionato di alto livello perquesto gruppo – dice il tecnico giallorosso -, anche se d’ora in avanti gliavversari ci guarderanno in maniera diversa. Finora eravamo sempre partiticon gli sfavori del pronostico, ma a cominciare da domenica prossima aViterbo in tanti ci daranno come favoriti. E dalla parte opposta troveremoancora maggiore determinazione vista l’attuale nostra posizione diclassifica». A nome della società, il direttore generale Pierluigi Gentileha voluto fare i complimenti «ai ragazzi e allo staff che hanno vinto il“derby” col Cus Roma: erano anni che non si vedeva il Frascati in testa dasolo e con quattro vittorie di fila e all’inizio della stagione eravamo inpochi a crederci. Poi, però, voglio rimarcare le due ottime prestazioni diUnder 16 e Under 14 e le vittorie dei nostri piccoli “guerrieri” dell’Under8 e dell’Under 10 nei rispettivi concentramenti».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati