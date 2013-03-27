Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B. La furia di coach Bronzini: &laquo;A Civitavecchia prestazione inspiegabile&raquo;



E' ancora furente coach Luciano Bronzini. Nonostante siano passati tregiorni dalla sconfitta che la serie B del Rugby Città di Frascati harimediato sul campo del Civitavecchia (5-22), l'allenatore fa davverofatica a mandare giù il rospo di questa sconfitta. «Una prestazioneinspiegabile da parte dei miei ragazzi – dice il tecnico giallorosso -, lapeggiore della mia gestione assieme a quella di Colleferro quando però erosubentrato su questa panchina da due settimane. Tra l'altro nelleprecedenti due partite avevamo prima sfiorato la vittoria sul campo delGran Sasso che domina il girone e poi battuto il Benevento secondo dellaclasse a Cocciano, dunque una gara come quella di Civitavecchia eraimprevedibile. Nel secondo tempo c'è stato un crollo incredibile da puntodi vista atletico e solo in parte questo può essere giustificato dai treinfortuni che abbiamo avuto (tra questi anche capitan Simone Benedetti,ndr). Negli spogliatoi ho detto chiaramente ai ragazzi che servedisponibilità al lavoro infrasettimanale altrimenti il mio compito diventainutile». Bronzini ha scosso il suo gruppo con una gran “strigliata”(termine che non rende bene l'idea) alla fine del match e ora pretende unaltro tipo di prestazione nella sfida post-pasquale col Colleferro delprossimo 7 aprile. «Ci servono ancora 8-10 punti per salvarci – dice ilcoach -. Se avessimo vinto domenica scorsa avremmo messo una seria ipoteca,ora dovremo riscattarci nella sfida col Colleferro. Sappiamo che non saràsemplice, ma dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro».LE ALTRE SQUADRE - Brillano ancora le ragazze dell'Under 16 femminile chesi sono piazzate di nuovo al primo posto nel nono concentramento (a seisquadre), disputato proprio a Frascati, e rimangono dunque in testa allaclassifica generale. Le Senior sono invece sempre seconde nonostante ilterzo posto ottenuto nel concentramento (anche qui a sei squadre) didomenica scorsa a Roma. Tornando al settore maschile da segnalare lapresenza di Renato Giammarioli, giocatore dell'Under 20 frascatana, nellarosa della Nazionale Under 18 che sta disputando l'Europeo di categoria.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati