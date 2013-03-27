Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B. La furia di coach Bronzini: &laquo;A Civitavecchia prestazione inspiegabile&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, serie B. La furia di coach Bronzini: «A Civitavecchia prestazione inspiegabile»
di Redazione
27/03/2013
rubgy frascati.doc
E' ancora furente coach Luciano Bronzini. Nonostante siano passati tre
giorni dalla sconfitta che la serie B del Rugby Città di Frascati ha
rimediato sul campo del Civitavecchia (5-22), l'allenatore fa davvero
fatica a mandare giù il rospo di questa sconfitta. «Una prestazione
inspiegabile da parte dei miei ragazzi – dice il tecnico giallorosso -, la
peggiore della mia gestione assieme a quella di Colleferro quando però ero
subentrato su questa panchina da due settimane. Tra l'altro nelle
precedenti due partite avevamo prima sfiorato la vittoria sul campo del
Gran Sasso che domina il girone e poi battuto il Benevento secondo della
classe a Cocciano, dunque una gara come quella di Civitavecchia era
imprevedibile. Nel secondo tempo c'è stato un crollo incredibile da punto
di vista atletico e solo in parte questo può essere giustificato dai tre
infortuni che abbiamo avuto (tra questi anche capitan Simone Benedetti,
ndr). Negli spogliatoi ho detto chiaramente ai ragazzi che serve
disponibilità al lavoro infrasettimanale altrimenti il mio compito diventa
inutile». Bronzini ha scosso il suo gruppo con una gran “strigliata”
(termine che non rende bene l'idea) alla fine del match e ora pretende un
altro tipo di prestazione nella sfida post-pasquale col Colleferro del
prossimo 7 aprile. «Ci servono ancora 8-10 punti per salvarci – dice il
coach -. Se avessimo vinto domenica scorsa avremmo messo una seria ipoteca,
ora dovremo riscattarci nella sfida col Colleferro. Sappiamo che non sarà
semplice, ma dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro».
LE ALTRE SQUADRE - Brillano ancora le ragazze dell'Under 16 femminile che
si sono piazzate di nuovo al primo posto nel nono concentramento (a sei
squadre), disputato proprio a Frascati, e rimangono dunque in testa alla
classifica generale. Le Senior sono invece sempre seconde nonostante il
terzo posto ottenuto nel concentramento (anche qui a sei squadre) di
domenica scorsa a Roma. Tornando al settore maschile da segnalare la
presenza di Renato Giammarioli, giocatore dell'Under 20 frascatana, nella
rosa della Nazionale Under 18 che sta disputando l'Europeo di categoria.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
E' ancora furente coach Luciano Bronzini. Nonostante siano passati tre
giorni dalla sconfitta che la serie B del Rugby Città di Frascati ha
rimediato sul campo del Civitavecchia (5-22), l'allenatore fa davvero
fatica a mandare giù il rospo di questa sconfitta. «Una prestazione
inspiegabile da parte dei miei ragazzi – dice il tecnico giallorosso -, la
peggiore della mia gestione assieme a quella di Colleferro quando però ero
subentrato su questa panchina da due settimane. Tra l'altro nelle
precedenti due partite avevamo prima sfiorato la vittoria sul campo del
Gran Sasso che domina il girone e poi battuto il Benevento secondo della
classe a Cocciano, dunque una gara come quella di Civitavecchia era
imprevedibile. Nel secondo tempo c'è stato un crollo incredibile da punto
di vista atletico e solo in parte questo può essere giustificato dai tre
infortuni che abbiamo avuto (tra questi anche capitan Simone Benedetti,
ndr). Negli spogliatoi ho detto chiaramente ai ragazzi che serve
disponibilità al lavoro infrasettimanale altrimenti il mio compito diventa
inutile». Bronzini ha scosso il suo gruppo con una gran “strigliata”
(termine che non rende bene l'idea) alla fine del match e ora pretende un
altro tipo di prestazione nella sfida post-pasquale col Colleferro del
prossimo 7 aprile. «Ci servono ancora 8-10 punti per salvarci – dice il
coach -. Se avessimo vinto domenica scorsa avremmo messo una seria ipoteca,
ora dovremo riscattarci nella sfida col Colleferro. Sappiamo che non sarà
semplice, ma dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro».
LE ALTRE SQUADRE - Brillano ancora le ragazze dell'Under 16 femminile che
si sono piazzate di nuovo al primo posto nel nono concentramento (a sei
squadre), disputato proprio a Frascati, e rimangono dunque in testa alla
classifica generale. Le Senior sono invece sempre seconde nonostante il
terzo posto ottenuto nel concentramento (anche qui a sei squadre) di
domenica scorsa a Roma. Tornando al settore maschile da segnalare la
presenza di Renato Giammarioli, giocatore dell'Under 20 frascatana, nella
rosa della Nazionale Under 18 che sta disputando l'Europeo di categoria.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SESTA GIORNATA DI RITORNO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] EUROPEI U18, DELUSIONE ITALIA: LA GEORGIA VINCE 17-12
Redazione