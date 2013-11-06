Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Serie B, quinta vittoria. Bronzini: &laquo;C&rsquo;&egrave; tanto entusiasmo&raquo;



E sono cinque. Il Rugby Città di Frascati conosce una sola parola nelcampionato di serie B, la vittoria. Anche a Viterbo la squadra di coachLuciano Bronzini si è imposta per 12-5 centrando la quinta vittoria inaltrettante partite, pur perdendo la testa solitaria della classifica (oradetenuta a braccetto con il Cus Roma). Inevitabilmente soddisfattol’allenatore della squadra giallorossa. «I ragazzi hanno fatto un’ottimagara, difendendo molto bene e non facendosi condizionare da un arbitraggionon all’altezza della situazione. Alla fine del primo tempo eravamo sul 7-5e nella ripresa abbiamo gestito in modo quasi perfetto l’incontro, pursoffrendo un po’ in mischia. Ma non era affatto una partita semplice, ilViterbo si è dimostrato squadra molto quadrata: probabilmente questa èstata la gara più difficile di questo inizio stagione». Cinque vittoriesono una scarica di adrenalina per una squadra che, comunque, ha dimostratodi averne abbastanza di suo. «E’ chiaro che c’è grande entusiasmo perquesto inizio di stagione che in pochi si aspettavano – ammette Bronzini -.Ma dobbiamo solo pensare a lavorare come stiamo facendo, senza fare inutiliproclami. Guardiamo partita dopo partita cosa accade, rimanendo sereni econsci delle nostre possibilità». Il campionato non si ferma e questo ècertamente un bene per la serie B frascatana che domenica riceveràl’Avezzano. «Per quello che dice la classifica sembra un avversario allaportata, ma la graduatoria è cortissima e non va commesso l’errore disottovalutare nessun avversario» dice con fermezza Bronzini.Buono l’inizio di stagione anche per il settore femminile: dopo il debuttonel campionato “Seven” (la novità di quest’anno del rugby frascatano rosa),domenica scorsa si sono tenuti i primi concentramenti per l’Under 16 e leSenior (entrambi a Frascati). Le più grandi hanno vinto tre gare su quattrocedendo per una sola meta al Cus Roma, mentre l’Under 16 ha fatto trisdimostrando subito una grande competitività.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati