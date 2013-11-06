Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Serie B, quinta vittoria. Bronzini: &laquo;C&rsquo;&egrave; tanto entusiasmo&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd. Serie B, quinta vittoria. Bronzini: «C’è tanto entusiasmo»
di Redazione
06/11/2013
E sono cinque. Il Rugby Città di Frascati conosce una sola parola nel
campionato di serie B, la vittoria. Anche a Viterbo la squadra di coach
Luciano Bronzini si è imposta per 12-5 centrando la quinta vittoria in
altrettante partite, pur perdendo la testa solitaria della classifica (ora
detenuta a braccetto con il Cus Roma). Inevitabilmente soddisfatto
l’allenatore della squadra giallorossa. «I ragazzi hanno fatto un’ottima
gara, difendendo molto bene e non facendosi condizionare da un arbitraggio
non all’altezza della situazione. Alla fine del primo tempo eravamo sul 7-5
e nella ripresa abbiamo gestito in modo quasi perfetto l’incontro, pur
soffrendo un po’ in mischia. Ma non era affatto una partita semplice, il
Viterbo si è dimostrato squadra molto quadrata: probabilmente questa è
stata la gara più difficile di questo inizio stagione». Cinque vittorie
sono una scarica di adrenalina per una squadra che, comunque, ha dimostrato
di averne abbastanza di suo. «E’ chiaro che c’è grande entusiasmo per
questo inizio di stagione che in pochi si aspettavano – ammette Bronzini -.
Ma dobbiamo solo pensare a lavorare come stiamo facendo, senza fare inutili
proclami. Guardiamo partita dopo partita cosa accade, rimanendo sereni e
consci delle nostre possibilità». Il campionato non si ferma e questo è
certamente un bene per la serie B frascatana che domenica riceverà
l’Avezzano. «Per quello che dice la classifica sembra un avversario alla
portata, ma la graduatoria è cortissima e non va commesso l’errore di
sottovalutare nessun avversario» dice con fermezza Bronzini.
Buono l’inizio di stagione anche per il settore femminile: dopo il debutto
nel campionato “Seven” (la novità di quest’anno del rugby frascatano rosa),
domenica scorsa si sono tenuti i primi concentramenti per l’Under 16 e le
Senior (entrambi a Frascati). Le più grandi hanno vinto tre gare su quattro
cedendo per una sola meta al Cus Roma, mentre l’Under 16 ha fatto tris
dimostrando subito una grande competitività.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA
Redazione