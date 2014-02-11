Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd serie B, riscatto con la Partenope - Cugini: &lt;&lt;Ora il bis col Ragusa&gt;&gt;

La sconfitta di Messina non era andata giù. Bisognava subito "rimettere aposto le cose" in questo 2014, iniziato col piede sbagliato. Al secondotentativo la serie B del Rugby Città di Frascati non ha sbagliato: lasquadra di coach Luciano Bronzini ha battuto 24-22 la Partenope al terminedi un match condotto sempre in vantaggio. E' il terza linea Tommaso Cuginia commentare la sfida contro i campani. >. IlFrascati, infatti, ha conquistato cinque punti che lo mantengono agganciatoal Cus Roma che non sbaglia un colpo (la capolista ha un vantaggio di settepunti) e che gli permettono di riprendere subito un buon distacco dalMessina che si era pericolosamente riavvicinato dopo lo scontro diretto (eche ora è a meno sette dai giallorossi). >. La serie B tuscolana tornerà in campo domenicaprossima per affrontare un'altra sfida casalinga. >.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di FrascatiInformazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostroindirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostrecomunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel casoavessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostroindirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.