Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd serie B, riscatto con la Partenope - Cugini: &lt;&lt;Ora il bis col Ragusa&gt;&gt;

Rugby Città di Frascati Ssd serie B, riscatto con la Partenope - Cugini: <<Ora il bis col Ragusa>>
di Redazione
11/02/2014
La sconfitta di Messina non era andata giù. Bisognava subito "rimettere a
posto le cose" in questo 2014, iniziato col piede sbagliato. Al secondo
tentativo la serie B del Rugby Città di Frascati non ha sbagliato: la
squadra di coach Luciano Bronzini ha battuto 24-22 la Partenope al termine
di un match condotto sempre in vantaggio. E' il terza linea Tommaso Cugini
a commentare la sfida contro i campani. <
Questo ha un po' condizionato il nostro gioco fatto di punti di incontro
veloci e sfruttamento dei trequarti, ma alla fine ci siamo adattati e
abbiamo comunque imposto il nostro ritmo alla gara. Ad inizio secondo
tempo, infatti, ci siamo trovati sul 22-8 e a quel punto forse è calata un
po' la concentrazione. La Partenope ha avuto il merito di crederci e ha
ridotto la distanza, ma per noi era troppo importante vincere>>. Il
Frascati, infatti, ha conquistato cinque punti che lo mantengono agganciato
al Cus Roma che non sbaglia un colpo (la capolista ha un vantaggio di sette
punti) e che gli permettono di riprendere subito un buon distacco dal
Messina che si era pericolosamente riavvicinato dopo lo scontro diretto (e
che ora è a meno sette dai giallorossi). <
di distanza sul Messina, anche se dietro non c'è da dimenticare il
Colleferro che ha una gara da recuperare e avrà lo scontro diretto contro
di noi sul suo campo>>. La serie B tuscolana tornerà in campo domenica
prossima per affrontare un'altra sfida casalinga. <
assolutamente sfruttare questo doppio turno casalingo per alimentare ancor
di più le nostre speranze di accesso ai play off promozione>>.
