Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B sconfitta a Messina - Bronzini: &lt;&lt;Partita sotto tono&gt;&gt;

La serie B del Rugby Città di Frascati inizia il suo 2014 con unasconfitta. Dopo la lunga pausa di campionato (l'ultima gara era statagiocata lo scorso 22 dicembre), i ragazzi di coach Luciano Bronzini eranoattesi dalla durissima trasferta a Messina. E per i colori frascatani ilritorno in gare ufficiali non è stato positivo: i peloritani si sonoimposti per 17-3. >. Il Cus Roma, intanto, continua a vincere...rimarca Bronzini -. Anche se manca ancora molto alla fine del campionatocredo che abbiano un piede nei play off e per l'altro quindi sarà bagarre>>.Il Colleferro, quarto della classe, non ha giocato a causadell'impraticabilità del suo campo di gioco, mentre lo stesso Messina si èportato a soli due punti dai giallorossi. >. Domenica prossima il Città di Frascati dovràcercare il riscatto nella sfida interna contro la Partenope. >.