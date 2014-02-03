Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B sconfitta a Messina - Bronzini: &lt;&lt;Partita sotto tono&gt;&gt;

Rugby Città di Frascati Ssd, serie B sconfitta a Messina - Bronzini: <<Partita sotto tono>>
di Redazione
03/02/2014
La serie B del Rugby Città di Frascati inizia il suo 2014 con una
sconfitta. Dopo la lunga pausa di campionato (l'ultima gara era stata
giocata lo scorso 22 dicembre), i ragazzi di coach Luciano Bronzini erano
attesi dalla durissima trasferta a Messina. E per i colori frascatani il
ritorno in gare ufficiali non è stato positivo: i peloritani si sono
imposti per 17-3. <
fatto veramente male, nella ripresa siamo andati un po' meglio senza però
riuscire mai a rientrare nel match. I motivi? Li analizzeremo in settimana
coi ragazzi, ma sinceramente li avevo visti allenarsi bene durante la sosta
e quindi non mi aspettavo questa prestazione anche se a livello logistico
le trasferte al sud sono sempre complicate. Merito al Messina che ha
giocato la sua gara, però non la reputo più forte del Colleferro e quindi
avremmo dovuto fare di più>>. Il Cus Roma, intanto, continua a vincere...
<
credo che abbiano un piede nei play off e per l'altro quindi sarà bagarre>>.
Il Colleferro, quarto della classe, non ha giocato a causa
dell'impraticabilità del suo campo di gioco, mentre lo stesso Messina si è
portato a soli due punti dai giallorossi. <
protagonisti fino in fondo>>. Domenica prossima il Città di Frascati dovrà
cercare il riscatto nella sfida interna contro la Partenope. <
parleremo degli errori commessi a Messina e lavoreremo per non ripeterli>>.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittadifrascati.eu
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
