Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B sconfitta a Messina - Bronzini: &lt;&lt;Partita sotto tono&gt;&gt;

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2014

TITOLO

La serie B del Rugby Città di Frascati inizia il suo 2014 con una
sconfitta. Dopo la lunga pausa di campionato (l'ultima gara era stata
giocata lo scorso 22 dicembre), i ragazzi di coach Luciano Bronzini erano
attesi dalla durissima trasferta a Messina. E per i colori frascatani il
ritorno in gare ufficiali non è stato positivo: i peloritani si sono
imposti per 17-3. < commenta coach Luciano Bronzini -. Soprattutto nel primo tempo abbiamo
fatto veramente male, nella ripresa siamo andati un po' meglio senza però
riuscire mai a rientrare nel match. I motivi? Li analizzeremo in settimana
coi ragazzi, ma sinceramente li avevo visti allenarsi bene durante la sosta
e quindi non mi aspettavo questa prestazione anche se a livello logistico
le trasferte al sud sono sempre complicate. Merito al Messina che ha
giocato la sua gara, però non la reputo più forte del Colleferro e quindi
avremmo dovuto fare di più>>. Il Cus Roma, intanto, continua a vincere...
< rimarca Bronzini -. Anche se manca ancora molto alla fine del campionato
credo che abbiano un piede nei play off e per l'altro quindi sarà bagarre>>.
Il Colleferro, quarto della classe, non ha giocato a causa
dell'impraticabilità del suo campo di gioco, mentre lo stesso Messina si è
portato a soli due punti dai giallorossi. < molte soluzioni - riflette Bronzini -, noi proveremo comunque ad essere
protagonisti fino in fondo>>. Domenica prossima il Città di Frascati dovrà
cercare il riscatto nella sfida interna contro la Partenope. < una reazione da parte dei ragazzi - dice Bronzini -, in questi giorni
parleremo degli errori commessi a Messina e lavoreremo per non ripeterli>>.

Redazione

Redazione

