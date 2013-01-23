Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B sconfitta a Segni. Coach Bronzini: &laquo;Siamo in continua emergenza&raquo;



La serie B del Rugby Città di Frascati ha perso 17-10 sul campo del Segninella prima gara del girone di ritorno. Un k.o. che “accorcia” molto laclassifica alle spalle dei giallorossi di coach Luciano Bronzini, chiamatoa commentare questa sconfitta. «La nostra è una squadra molto giovane –sottolinea il tecnico – che da tempo sta andando in campo con unaformazione rimaneggiata, non riusciamo mai a giocare con la stessa squadra.Il primo tempo, tra l'altro, è stato molto buono e lo abbiamo chiuso sul10-3 a nostro favore. La ripresa è stata da dimenticare: purtroppo siamouna squadra ultraleggera e le condizioni del campo di domenica scorsa nonci hanno affatto favorito». Un problema di difficile soluzione. «Come sirisolve? Con il peso o sperando che esca il sole» prova a sorridereBronzini che a Reggio Calabria, due partite fa, aveva perso per infortuniol'esordiente Palozzi, uno che poteva davvero dare una grossa mano da questopunto di vista. «Credo abbia chiuso in anticipo la stagione – rimarcaBronzini -. Un peccato perchè il mio gruppo credo che abbia una lineaarretrata tra le più forti del campionato». Prossimo turno con laPrimavera. Coach Bronzini prova a “sdrammatizzare” anche in questo caso.«Speriamo sia davvero primavera per noi anche se a Segni più di qualcheragazzo ha avuto problemi e dovremmo essere di nuovo in difficoltà diformazione. Se il tempo ed il campo ci assisteranno – conclude Bronzini -giocheremo sicuramente a largo, altrimenti sarà ancora una gara chiusa eper noi molto dispendiosa. Incrociamo le dita».LE ALTRE SQUADRE MAGGIORI – Altra affermazione per l'Under 20 di coachAlejandro Villalon che supera con un chiaro 39-0 la Primavera e continua anavigare in testa alla classifica del suo girone. L'Under 16 di AngeloMaugeri ha ceduto per 5-38 contro il Villa Pamphili, mentre c'è dasegnalare la bella prestazione dell'Under 16 femminile di AlessandroMolinari che ha trionfato nel concentramento di Sambuceto vincendo tutte e4 le gare disputate e issandosi al primo posto della classifica globale conquattro punti di vantaggio sul Sambuceto stesso.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati