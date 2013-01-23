Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, serie B sconfitta a Segni. Coach Bronzini: &laquo;Siamo in continua emergenza&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, serie B sconfitta a Segni. Coach Bronzini: «Siamo in continua emergenza»
di Redazione
23/01/2013
La serie B del Rugby Città di Frascati ha perso 17-10 sul campo del Segni
nella prima gara del girone di ritorno. Un k.o. che “accorcia” molto la
classifica alle spalle dei giallorossi di coach Luciano Bronzini, chiamato
a commentare questa sconfitta. «La nostra è una squadra molto giovane –
sottolinea il tecnico – che da tempo sta andando in campo con una
formazione rimaneggiata, non riusciamo mai a giocare con la stessa squadra.
Il primo tempo, tra l'altro, è stato molto buono e lo abbiamo chiuso sul
10-3 a nostro favore. La ripresa è stata da dimenticare: purtroppo siamo
una squadra ultraleggera e le condizioni del campo di domenica scorsa non
ci hanno affatto favorito». Un problema di difficile soluzione. «Come si
risolve? Con il peso o sperando che esca il sole» prova a sorridere
Bronzini che a Reggio Calabria, due partite fa, aveva perso per infortunio
l'esordiente Palozzi, uno che poteva davvero dare una grossa mano da questo
punto di vista. «Credo abbia chiuso in anticipo la stagione – rimarca
Bronzini -. Un peccato perchè il mio gruppo credo che abbia una linea
arretrata tra le più forti del campionato». Prossimo turno con la
Primavera. Coach Bronzini prova a “sdrammatizzare” anche in questo caso.
«Speriamo sia davvero primavera per noi anche se a Segni più di qualche
ragazzo ha avuto problemi e dovremmo essere di nuovo in difficoltà di
formazione. Se il tempo ed il campo ci assisteranno – conclude Bronzini -
giocheremo sicuramente a largo, altrimenti sarà ancora una gara chiusa e
per noi molto dispendiosa. Incrociamo le dita».
LE ALTRE SQUADRE MAGGIORI – Altra affermazione per l'Under 20 di coach
Alejandro Villalon che supera con un chiaro 39-0 la Primavera e continua a
navigare in testa alla classifica del suo girone. L'Under 16 di Angelo
Maugeri ha ceduto per 5-38 contro il Villa Pamphili, mentre c'è da
segnalare la bella prestazione dell'Under 16 femminile di Alessandro
Molinari che ha trionfato nel concentramento di Sambuceto vincendo tutte e
4 le gare disputate e issandosi al primo posto della classifica globale con
quattro punti di vantaggio sul Sambuceto stesso.
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
