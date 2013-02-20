Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd: serie B sconfitta, ma a testa altissima col Gran Sasso capolista

Rugby Città di Frascati Ssd: serie B sconfitta, ma a testa altissima col Gran Sasso capolista
di Redazione
20/02/2013
Un punto che non cambia molto a livello di classifica. Ma la serie B del
Rugby Città di Frascati è uscita a testa alta dal confronto durissimo che
l'attendeva sul campo del Gran Sasso capolista e schiacciasassi di questo
campionato. Gli abruzzesi si sono imposti 21-15, ma hanno dovuto faticare
molto per piegare i tenaci giocatori giallorossi che hanno quindi
guadagnato anche un punto.
Ovviamente orgoglioso il direttore sportivo Bruno Formicola. «Abbiamo
sfiorato l’impresa contro la squadra prima in classifica e votata alla
serie A. Lo abbiamo fatto con un team giovanissimo, di poco più che
ventenni. Con un secondo tempo perfetto, con un parziale di 10-0 a nostro
favore ed una prestazione tecnicamente ed agonisticamente di assoluto
livello, il Primo XV frascatano doc (visto che tutti i componenti della
squadra provengono dal vivaio, ndr) ha messo paura alla squadra abruzzese,
ponendo le premesse per un grande girone di ritorno. Il lavoro di
quest’ultimo periodo sta iniziando a dare i suoi frutti, un plauso sincero
alla squadra. Ora bisogna continuare così». Il campionato si riferma subito
in “ossequio” al Sei Nazioni: il prossimo match è in programma il 3 marzo e
a Frascati arriverà un'altra big del girone 4, vale a dire il Benevento
attuale secondo della classe.
L'EVENTO - Nel panorama di fiere ed eventi nazionali dove l'iniziativa del
Rugby Città di Frascati sarà portata quale modello, la società del
presidente Colleluori e dell'ad Musetti era presente presso lo stand di
Colline Romane alla Bit (Borsa italiana del turismo) di Milano, chiusa
ieri. «Un'ottima occasione di marketing territoriale per promuovere il
rugby e a creare appeal per i nostri partners presenti e futuri», così
Colleluori ha definito l'iniziativa che non rimarrà isolata. Già dal 23 al
26 febbraio prossimi, per esempio, il Rugby Città di Frascati sarà presente
a Rimini (per l'evento “I Love my Wellness”), poi ancora a Vicenza (21-24
marzo), Milano (9-14 aprile) e di nuovo Rimini (9-12 maggio).
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione