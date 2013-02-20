Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd: serie B sconfitta, ma a testa altissima col Gran Sasso capolista



Un punto che non cambia molto a livello di classifica. Ma la serie B delRugby Città di Frascati è uscita a testa alta dal confronto durissimo chel'attendeva sul campo del Gran Sasso capolista e schiacciasassi di questocampionato. Gli abruzzesi si sono imposti 21-15, ma hanno dovuto faticaremolto per piegare i tenaci giocatori giallorossi che hanno quindiguadagnato anche un punto.Ovviamente orgoglioso il direttore sportivo Bruno Formicola. «Abbiamosfiorato l’impresa contro la squadra prima in classifica e votata allaserie A. Lo abbiamo fatto con un team giovanissimo, di poco più cheventenni. Con un secondo tempo perfetto, con un parziale di 10-0 a nostrofavore ed una prestazione tecnicamente ed agonisticamente di assolutolivello, il Primo XV frascatano doc (visto che tutti i componenti dellasquadra provengono dal vivaio, ndr) ha messo paura alla squadra abruzzese,ponendo le premesse per un grande girone di ritorno. Il lavoro diquest’ultimo periodo sta iniziando a dare i suoi frutti, un plauso sinceroalla squadra. Ora bisogna continuare così». Il campionato si riferma subitoin “ossequio” al Sei Nazioni: il prossimo match è in programma il 3 marzo ea Frascati arriverà un'altra big del girone 4, vale a dire il Beneventoattuale secondo della classe.L'EVENTO - Nel panorama di fiere ed eventi nazionali dove l'iniziativa delRugby Città di Frascati sarà portata quale modello, la società delpresidente Colleluori e dell'ad Musetti era presente presso lo stand diColline Romane alla Bit (Borsa italiana del turismo) di Milano, chiusaieri. «Un'ottima occasione di marketing territoriale per promuovere ilrugby e a creare appeal per i nostri partners presenti e futuri», cosìColleluori ha definito l'iniziativa che non rimarrà isolata. Già dal 23 al26 febbraio prossimi, per esempio, il Rugby Città di Frascati sarà presentea Rimini (per l'evento “I Love my Wellness”), poi ancora a Vicenza (21-24marzo), Milano (9-14 aprile) e di nuovo Rimini (9-12 maggio).--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati