Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd &ndash; Solo vittorie per Under 10 e Under 8 allo &ldquo;Stadio dei Marmi&rdquo;

Rugby Città di Frascati Ssd – Solo vittorie per Under 10 e Under 8 allo “Stadio dei Marmi”
di Redazione
27/11/2013
Il Rugby Città di Frascati non è solo prima squadra. La filosofia del club
giallorosso è da sempre chiara: la cosiddetta “base” è fondamentale per
capire che tipo di crescita sta avendo l’intero movimento rugbystico
frascatano. Il livello dei “piccoli talenti” del Rugby Città di Frascati si
alza sempre di più e l’ultima dimostrazione arriva dal prestigioso scenario
dello “Stadio dei Marmi” di Roma dove sabato scorso la Federazione Italiana
Rugby (Fir) ha organizzato un “concentramento speciale” prima del test
match tra la Nazionale e l’Argentina. Per il club tuscolano hanno
partecipato l’Under 10 di coach Roberto Piangerelli e l’Under 8 di coach
Paolo Gentilini (assente per motivi lavorativi e sostituito da
Pierfrancesco Carinci), ottenendo solo vittorie. «Noi abbiamo giocato
contro Ardea e Primavera vincendo in entrambe le occasioni – specifica
Piangerelli -, poi purtroppo non è stato possibile giocare la “finale” a
causa delle cattive condizioni meteorologiche. Comunque quest’anno il mio
gruppo è estremamente competitivo e può giocarsela con qualunque
avversario, sono molto contento di come i nostri piccoli atleti si stiano
allenando. Ringrazio Valerio Monacelli e Davide Di Fonzo che mi offrono una
preziosa e costante collaborazione nella crescita di questo gruppo». Tre
partite e tre vittorie anche per l’Under 8. «Abbiamo affrontato Primavera,
Senza Confini e Colleferro e in tutte e tre le gare i nostri bambini hanno
giocato con molta applicazione – spiega Carinci -. Coach Gentilini ci ha
potuto raggiungere solo quando aveva adempiuto ad alcuni impegni
lavorativi, ma la squadra anche in sua assenza si è ben comportata. Si è
visto che la nostra Under 8 ha provato a portare sul campo di gara quello
su cui si lavora in settimana. E’ chiaro che, alla loro età, sono ancora
grandi i margini di miglioramento, ma la strada intrapresa soprattutto dai
bambini più “esperti”, vale a dire quelli che giocano da più tempo, è
certamente quella giusta».
Chiusura sulla serie B che dopo la pausa imposta dal calendario nello
scorso week-end è pronta a rituffarsi nel campionato: domenica alle ore
14,30 allo “Stadio del Rugby” di Cocciano c’è la super sfida contro il
Colleferro: spettacolo assicurato.
