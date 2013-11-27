Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd &ndash; Solo vittorie per Under 10 e Under 8 allo &ldquo;Stadio dei Marmi&rdquo;

Il Rugby Città di Frascati non è solo prima squadra. La filosofia del clubgiallorosso è da sempre chiara: la cosiddetta “base” è fondamentale percapire che tipo di crescita sta avendo l’intero movimento rugbysticofrascatano. Il livello dei “piccoli talenti” del Rugby Città di Frascati sialza sempre di più e l’ultima dimostrazione arriva dal prestigioso scenariodello “Stadio dei Marmi” di Roma dove sabato scorso la Federazione ItalianaRugby (Fir) ha organizzato un “concentramento speciale” prima del testmatch tra la Nazionale e l’Argentina. Per il club tuscolano hannopartecipato l’Under 10 di coach Roberto Piangerelli e l’Under 8 di coachPaolo Gentilini (assente per motivi lavorativi e sostituito daPierfrancesco Carinci), ottenendo solo vittorie. «Noi abbiamo giocatocontro Ardea e Primavera vincendo in entrambe le occasioni – specificaPiangerelli -, poi purtroppo non è stato possibile giocare la “finale” acausa delle cattive condizioni meteorologiche. Comunque quest’anno il miogruppo è estremamente competitivo e può giocarsela con qualunqueavversario, sono molto contento di come i nostri piccoli atleti si stianoallenando. Ringrazio Valerio Monacelli e Davide Di Fonzo che mi offrono unapreziosa e costante collaborazione nella crescita di questo gruppo». Trepartite e tre vittorie anche per l’Under 8. «Abbiamo affrontato Primavera,Senza Confini e Colleferro e in tutte e tre le gare i nostri bambini hannogiocato con molta applicazione – spiega Carinci -. Coach Gentilini ci hapotuto raggiungere solo quando aveva adempiuto ad alcuni impegnilavorativi, ma la squadra anche in sua assenza si è ben comportata. Si èvisto che la nostra Under 8 ha provato a portare sul campo di gara quellosu cui si lavora in settimana. E’ chiaro che, alla loro età, sono ancoragrandi i margini di miglioramento, ma la strada intrapresa soprattutto daibambini più “esperti”, vale a dire quelli che giocano da più tempo, ècertamente quella giusta».Chiusura sulla serie B che dopo la pausa imposta dal calendario nelloscorso week-end è pronta a rituffarsi nel campionato: domenica alle ore14,30 allo “Stadio del Rugby” di Cocciano c’è la super sfida contro ilColleferro: spettacolo assicurato.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di FrascatiInformazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostroindirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostrecomunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel casoavessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostroindirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.