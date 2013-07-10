Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, tre ragazze dell'Under 16 protagonista con la rappresentativa regionale



In quello che di fatto è stato l'ultimo impegno ufficiale della stagione2012-13, il Rugby Città di Frascati non poteva non essere protagonista. NelTrofeo delle Regioni della categoria Under 16 femminile andato in scenaqualche giorno fa a Tirrenia (in Toscana), infatti, la squadra tuscolana hapiazzato ben quattro delle dodici convocate dalla selezionatrice LeilaPennetta, quindi un terzo della squadra laziale. Segno dell'ottimo lavorosvolto, in primis, dal factotum del movimento femminile frascatano SandroMolinari. «Siamo felici di come si sono comportate le nostre atlete – diceMolinari – che hanno contributo al terzo posto finale del Lazio. La squadradella nostra regione, tra l'altro, nell'ultima partita decisiva contro laLombardia ha perso 28-25 dopo essere stata in vantaggio per 25-5 a causadella precaria condizione fisica di alcune atlete. Se avessero vinto quelmatch, le ragazze della Pennetta avrebbero vinto il Trofeo delle Regioni».Della spedizione in Toscana, proprio in extremis, non ha fatto parteMichela Trinca, messa fuori causa da un infortunio. Ma le altre treconvocate del Rugby Città di Frascati, vale a dire le due gemelle Camilla eBeatrice Maggi e Laura De Angelis, hanno disputato un ottimo torneoconfermando ancor di più la bontà del lavoro svolto da Molinari e daglialtri tecnici frascatani. D'altronde la squadra Seniores si è piazzata alterzo posto e l'Under 16 al quinto nelle finali nazionali andate in scena afine maggio scorso. «Ma ora c'è un grande pericolo che incombe sul nostrogruppo femminile giovanile – dice allarmato Molinari -. La Federazione,infatti, ha intenzione di far “uscire” sin dalla prossima stagione leatlete classe 1997 dal campionato Under 16, “costringendole” a giocare trale più grandi. La totalità delle società laziali e molte del resto d'Italiasono contrarie a questo “anticipo”. Per quanto mi riguarda, se passa unanovità di questo tipo posso assicurare che smetterò di curare il settorefemminile qui a Frascati. Il nostro gruppo è composto da dieci atleteclasse 1997 e quattro del 1996 che già sanno di dover passare tra leSeniores: significherebbe distruggere tutto il lavoro fatto in questiultimi anni e nel contempo un gruppo che ha dimostrato nel tempo una grandecrescita. Domani (giovedì, ndr) avremo un incontro in Federazione esperiamo di sventare questo pericolo».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati