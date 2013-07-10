Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, tre ragazze dell'Under 16 protagonista con la rappresentativa regionale

Rugby Città di Frascati Ssd, tre ragazze dell'Under 16 protagonista con la rappresentativa regionale
di Redazione
10/07/2013
rubgy frascati.doc
In quello che di fatto è stato l'ultimo impegno ufficiale della stagione
2012-13, il Rugby Città di Frascati non poteva non essere protagonista. Nel
Trofeo delle Regioni della categoria Under 16 femminile andato in scena
qualche giorno fa a Tirrenia (in Toscana), infatti, la squadra tuscolana ha
piazzato ben quattro delle dodici convocate dalla selezionatrice Leila
Pennetta, quindi un terzo della squadra laziale. Segno dell'ottimo lavoro
svolto, in primis, dal factotum del movimento femminile frascatano Sandro
Molinari. «Siamo felici di come si sono comportate le nostre atlete – dice
Molinari – che hanno contributo al terzo posto finale del Lazio. La squadra
della nostra regione, tra l'altro, nell'ultima partita decisiva contro la
Lombardia ha perso 28-25 dopo essere stata in vantaggio per 25-5 a causa
della precaria condizione fisica di alcune atlete. Se avessero vinto quel
match, le ragazze della Pennetta avrebbero vinto il Trofeo delle Regioni».
Della spedizione in Toscana, proprio in extremis, non ha fatto parte
Michela Trinca, messa fuori causa da un infortunio. Ma le altre tre
convocate del Rugby Città di Frascati, vale a dire le due gemelle Camilla e
Beatrice Maggi e Laura De Angelis, hanno disputato un ottimo torneo
confermando ancor di più la bontà del lavoro svolto da Molinari e dagli
altri tecnici frascatani. D'altronde la squadra Seniores si è piazzata al
terzo posto e l'Under 16 al quinto nelle finali nazionali andate in scena a
fine maggio scorso. «Ma ora c'è un grande pericolo che incombe sul nostro
gruppo femminile giovanile – dice allarmato Molinari -. La Federazione,
infatti, ha intenzione di far “uscire” sin dalla prossima stagione le
atlete classe 1997 dal campionato Under 16, “costringendole” a giocare tra
le più grandi. La totalità delle società laziali e molte del resto d'Italia
sono contrarie a questo “anticipo”. Per quanto mi riguarda, se passa una
novità di questo tipo posso assicurare che smetterò di curare il settore
femminile qui a Frascati. Il nostro gruppo è composto da dieci atlete
classe 1997 e quattro del 1996 che già sanno di dover passare tra le
Seniores: significherebbe distruggere tutto il lavoro fatto in questi
ultimi anni e nel contempo un gruppo che ha dimostrato nel tempo una grande
crescita. Domani (giovedì, ndr) avremo un incontro in Federazione e
speriamo di sventare questo pericolo».
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
In quello che di fatto è stato l'ultimo impegno ufficiale della stagione
2012-13, il Rugby Città di Frascati non poteva non essere protagonista. Nel
Trofeo delle Regioni della categoria Under 16 femminile andato in scena
qualche giorno fa a Tirrenia (in Toscana), infatti, la squadra tuscolana ha
piazzato ben quattro delle dodici convocate dalla selezionatrice Leila
Pennetta, quindi un terzo della squadra laziale. Segno dell'ottimo lavoro
svolto, in primis, dal factotum del movimento femminile frascatano Sandro
Molinari. «Siamo felici di come si sono comportate le nostre atlete – dice
Molinari – che hanno contributo al terzo posto finale del Lazio. La squadra
della nostra regione, tra l'altro, nell'ultima partita decisiva contro la
Lombardia ha perso 28-25 dopo essere stata in vantaggio per 25-5 a causa
della precaria condizione fisica di alcune atlete. Se avessero vinto quel
match, le ragazze della Pennetta avrebbero vinto il Trofeo delle Regioni».
Della spedizione in Toscana, proprio in extremis, non ha fatto parte
Michela Trinca, messa fuori causa da un infortunio. Ma le altre tre
convocate del Rugby Città di Frascati, vale a dire le due gemelle Camilla e
Beatrice Maggi e Laura De Angelis, hanno disputato un ottimo torneo
confermando ancor di più la bontà del lavoro svolto da Molinari e dagli
altri tecnici frascatani. D'altronde la squadra Seniores si è piazzata al
terzo posto e l'Under 16 al quinto nelle finali nazionali andate in scena a
fine maggio scorso. «Ma ora c'è un grande pericolo che incombe sul nostro
gruppo femminile giovanile – dice allarmato Molinari -. La Federazione,
infatti, ha intenzione di far “uscire” sin dalla prossima stagione le
atlete classe 1997 dal campionato Under 16, “costringendole” a giocare tra
le più grandi. La totalità delle società laziali e molte del resto d'Italia
sono contrarie a questo “anticipo”. Per quanto mi riguarda, se passa una
novità di questo tipo posso assicurare che smetterò di curare il settore
femminile qui a Frascati. Il nostro gruppo è composto da dieci atlete
classe 1997 e quattro del 1996 che già sanno di dover passare tra le
Seniores: significherebbe distruggere tutto il lavoro fatto in questi
ultimi anni e nel contempo un gruppo che ha dimostrato nel tempo una grande
crescita. Domani (giovedì, ndr) avremo un incontro in Federazione e
speriamo di sventare questo pericolo».
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 074-2013
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: GIACOMO RIEDO IN ECCELLENZA CON IL ROVIGO
Redazione