Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, un week-end da leoni: grandi soddisfazioni da Primo XV, giovanili e donne!

Un altro fine settimana da ricordare. Il Rugby Città di Frascati, per boccadel presidente Antonio Colleluori e del direttore generale PierluigiGentile, applaude le varie selezioni del club che si sono distinte nelloscorso week-end. «Io e il presidente – sottolinea Gentile - vorremmo farevivissimi complimenti alla prima squadra e a tutto lo staff per lasplendida vittoria ottenuta a Rieti, spingendoli a chiudere il discorsosalvezza già domenica prossima nella gara interna contro la Partenope efacendo un “in bocca al lupo” ai due infortunati Francesco Orlando, detto“Cucciolo”, e l'altro ragazzo della Under 20, Francesco Menna». In effettiil Primo XV ha “sbancato” il capoluogo reatino grazie a un 34-23preziosissimo che ha consentito ai giallorossi di allungare a +7 neiconfronti del Segni e del Messina che sono attualmente appaiate alpenultimo posto. E la sfida di domenica contro la Partenope potrebbedavvero essere quella del “sigillo” sull'agognata salvezza. Ma il finesettimana della palla ovale frascatana è stato esaltante anche per ilsettore giovanile. «Vogliamo ringraziare di cuore – dicono Colleluori eGentile - tutti coloro che hanno partecipato al torneo di Parma che solocausa di un po' di sfortuna non è stato possibile concludere con lavittoria. Infatti l'Under 12 ha perso solo “alla monetina” la semifinalecontro la Valsugana, poi vincente della categoria. L'Under 8 è arrivatasettima dopo aver perso solo una partita e finendo il torneo con venti metesegnate e tre subite, mentre l'Under 10 è arrivata 13esima e anche questogruppo può recriminare con la dea bendata. Inoltre vogliamo rimarcare labuona prestazione della Under 14 al torneo di Mogliano e della squadraSenior femminile che ha vinto il concentramento di Sambuceto». Nellospecifico le “ragazze terribili” del Rugby Città di Frascati hanno battutoin sequenza senior con Orvieto (13-0), Teramo (9-0), Pescara (7-1) e infinale con il Cus Roma per 4-1.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati