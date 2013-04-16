Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, un week-end da leoni: grandi soddisfazioni da Primo XV, giovanili e donne!

Rugby Città di Frascati Ssd, un week-end da leoni: grandi soddisfazioni da Primo XV, giovanili e donne!
di Redazione
16/04/2013
Un altro fine settimana da ricordare. Il Rugby Città di Frascati, per bocca
del presidente Antonio Colleluori e del direttore generale Pierluigi
Gentile, applaude le varie selezioni del club che si sono distinte nello
scorso week-end. «Io e il presidente – sottolinea Gentile - vorremmo fare
vivissimi complimenti alla prima squadra e a tutto lo staff per la
splendida vittoria ottenuta a Rieti, spingendoli a chiudere il discorso
salvezza già domenica prossima nella gara interna contro la Partenope e
facendo un “in bocca al lupo” ai due infortunati Francesco Orlando, detto
“Cucciolo”, e l'altro ragazzo della Under 20, Francesco Menna». In effetti
il Primo XV ha “sbancato” il capoluogo reatino grazie a un 34-23
preziosissimo che ha consentito ai giallorossi di allungare a +7 nei
confronti del Segni e del Messina che sono attualmente appaiate al
penultimo posto. E la sfida di domenica contro la Partenope potrebbe
davvero essere quella del “sigillo” sull'agognata salvezza. Ma il fine
settimana della palla ovale frascatana è stato esaltante anche per il
settore giovanile. «Vogliamo ringraziare di cuore – dicono Colleluori e
Gentile - tutti coloro che hanno partecipato al torneo di Parma che solo
causa di un po' di sfortuna non è stato possibile concludere con la
vittoria. Infatti l'Under 12 ha perso solo “alla monetina” la semifinale
contro la Valsugana, poi vincente della categoria. L'Under 8 è arrivata
settima dopo aver perso solo una partita e finendo il torneo con venti mete
segnate e tre subite, mentre l'Under 10 è arrivata 13esima e anche questo
gruppo può recriminare con la dea bendata. Inoltre vogliamo rimarcare la
buona prestazione della Under 14 al torneo di Mogliano e della squadra
Senior femminile che ha vinto il concentramento di Sambuceto». Nello
specifico le “ragazze terribili” del Rugby Città di Frascati hanno battuto
in sequenza senior con Orvieto (13-0), Teramo (9-0), Pescara (7-1) e in
finale con il Cus Roma per 4-1.
Redazione