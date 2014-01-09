Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Under 16 &ndash; Maugeri: &laquo;Fine 2013 in crescita, ma si pu&ograve; migliorare ancora&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, Under 16 – Maugeri: «Fine 2013 in crescita, ma si può migliorare ancora»
09/01/2014
Il campionato dell’Under 16 è fermo per la sosta natalizia. Il primo
impegno ufficiale del nuovo anno è previsto per domenica 19 gennaio sul
campo del Tivoli, ma la pausa è utile per fare il punto della situazione
con il tecnico della formazione giallorossa Angelo Maugeri. «La prima parte
della stagione è stata certamente condizionata dalla mancata conquista
della categoria d’Elite – dice l’allenatore -. Il gruppo ha un po’ faticato
dopo questo verdetto, ma nelle ultime settimane la crescita è stata
evidente dal punto di vista tecnico, ma soprattutto mentale. I progressi
sono stati tangibili soprattutto nella gara col Lanuvio che a settembre ci
aveva battuto nel “barrage” per conquistare l’Elite. E’ ovvio che giocare
contro avversari di un livello inferiore rispetto a quelli che avremmo
potuto incrociare nell’Elite non aiuta molto, ma in questo 2014 ci
dovrebbero essere dei “rimpasti” a livello regolamentare che potrebbero
consentirci di sfidare squadre di maggior spessore». Intanto il Rugby Città
di Frascati dovrà giocare tre partite prima di terminare il torneo
regionale. «Affronteremo prima il Tivoli, poi il Colleferro e infine il
Latina. Come detto, Lanuvio a parte, non ci sono squadre di grande livello
in questo campionato, ma i ragazzi dovranno dimostrare di mettere in
pratica durante la partita quei concetti che propongo loro in settimana».
Maugeri si dice soddisfatto di un aspetto in particolare. «La crescita del
gruppo mi conforta – sottolinea l’allenatore -, ma ancor di più sono
compiaciuto dai progressi dei ragazzi arrivati quest’estate all’interno del
gruppo. Sono riusciti rapidamente a migliorare e a mettersi praticamente al
livello di coloro che già c’erano. Ora per tutti l’imperativo è quello di
crescere ancora». Il futuro rugbystico frascatano sembra essere in
cassaforte.
Redazione