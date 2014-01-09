Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Under 16 &ndash; Maugeri: &laquo;Fine 2013 in crescita, ma si pu&ograve; migliorare ancora&raquo;

Il campionato dell’Under 16 è fermo per la sosta natalizia. Il primoimpegno ufficiale del nuovo anno è previsto per domenica 19 gennaio sulcampo del Tivoli, ma la pausa è utile per fare il punto della situazionecon il tecnico della formazione giallorossa Angelo Maugeri. «La prima partedella stagione è stata certamente condizionata dalla mancata conquistadella categoria d’Elite – dice l’allenatore -. Il gruppo ha un po’ faticatodopo questo verdetto, ma nelle ultime settimane la crescita è stataevidente dal punto di vista tecnico, ma soprattutto mentale. I progressisono stati tangibili soprattutto nella gara col Lanuvio che a settembre ciaveva battuto nel “barrage” per conquistare l’Elite. E’ ovvio che giocarecontro avversari di un livello inferiore rispetto a quelli che avremmopotuto incrociare nell’Elite non aiuta molto, ma in questo 2014 cidovrebbero essere dei “rimpasti” a livello regolamentare che potrebberoconsentirci di sfidare squadre di maggior spessore». Intanto il Rugby Cittàdi Frascati dovrà giocare tre partite prima di terminare il torneoregionale. «Affronteremo prima il Tivoli, poi il Colleferro e infine ilLatina. Come detto, Lanuvio a parte, non ci sono squadre di grande livelloin questo campionato, ma i ragazzi dovranno dimostrare di mettere inpratica durante la partita quei concetti che propongo loro in settimana».Maugeri si dice soddisfatto di un aspetto in particolare. «La crescita delgruppo mi conforta – sottolinea l’allenatore -, ma ancor di più sonocompiaciuto dai progressi dei ragazzi arrivati quest’estate all’interno delgruppo. Sono riusciti rapidamente a migliorare e a mettersi praticamente allivello di coloro che già c’erano. Ora per tutti l’imperativo è quello dicrescere ancora». Il futuro rugbystico frascatano sembra essere incassaforte.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di FrascatiInformazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostroindirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostrecomunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel casoavessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostroindirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.