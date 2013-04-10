Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Under 20 vincente e qualificata ai play off. Serie B k.o. col Colleferro

Rugby Città di Frascati Ssd, Under 20 vincente e qualificata ai play off. Serie B k.o. col Colleferro
di Redazione
10/04/2013
rubgy frascati.doc
E' stata una domenica di forti emozioni per il Rugby Città di Frascati.
Innanzitutto quelle regalate dall'Under 20 di coach Alejandro Villalon che
ha centrato un traguardo fantastico grazie al 20-13 con cui si è imposta
sul campo della Lazio. I giovani frascatani, infatti, hanno raggiunto la
qualificazione ai play off e ora potranno disputare la fase finale del
campionato di categoria. Un risultato importantissimo, frutto del lavoro
certosino dello staff tecnico e della caparbietà dei giocatori. L'Under 20,
che sarà impegnata per un'altra gara di campionato il 21 aprile sul campo
della Capitolina, ha vinto tutte le 9 partite sin qui disputate.
Note meno liete per il Primo XV che ha perso, anche se a testa alta, la
sfida casalinga col Colleferro per 27-5. Un k.o. che complica la classifica
dei frascatani visto che la Primavera, penultima, è salita a quota 27
battendo a sorpresa la capolista Gran Sasso e accorciando le distanze dagli
uomini di coach Bronzini a soli tre punti. Nella “bagarre” salvezza ci sono
anche il Segni ultimo (con 24 punti), il Civitavecchia e il Messina (a 28).
In una nota sul sito ufficiale www.rugbycittadifrascati.it il presidente
Antonio Colleluori e il direttore generale Pierluigi Gentile hanno comunque
voluto ringraziare calorosamente «tutte le persone accorse al campo
domenica per supportare la prima squadra che, a dispetto del risultato, non
ha sfigurato contro un Colleferro più cinico e pragmatico. Vorremmo
ringraziare i ragazzi della serie B per l'impegno e dire loro di lavorare e
pensare sin da oggi al prossimo incontro di Rieti perchè siamo sulla buona
strada. Un ringraziamento particolare agli “Old” che sono accorsi numerosi
per supportare la prima squadra». Prima squadra, ma non solo nelle parole
dei due dirigenti. «Siamo estremamente orgogliosi per il risultato ottenuto
dall'Under 20 che si è matematicamente qualificata ai play off vincendo con
la Lazio: un risultato frutto del grande lavoro dello staff tecnico e
dirigenziale e dei giocatori della rosa. Ma vorremmo applaudire anche
l'Under 14 che ha vinto la sua sfida e l'Under 16 che, pur perdendo, ha
dimostrato di essere un gruppo in evidente crescita».
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
E' stata una domenica di forti emozioni per il Rugby Città di Frascati.
Innanzitutto quelle regalate dall'Under 20 di coach Alejandro Villalon che
ha centrato un traguardo fantastico grazie al 20-13 con cui si è imposta
sul campo della Lazio. I giovani frascatani, infatti, hanno raggiunto la
qualificazione ai play off e ora potranno disputare la fase finale del
campionato di categoria. Un risultato importantissimo, frutto del lavoro
certosino dello staff tecnico e della caparbietà dei giocatori. L'Under 20,
che sarà impegnata per un'altra gara di campionato il 21 aprile sul campo
della Capitolina, ha vinto tutte le 9 partite sin qui disputate.
Note meno liete per il Primo XV che ha perso, anche se a testa alta, la
sfida casalinga col Colleferro per 27-5. Un k.o. che complica la classifica
dei frascatani visto che la Primavera, penultima, è salita a quota 27
battendo a sorpresa la capolista Gran Sasso e accorciando le distanze dagli
uomini di coach Bronzini a soli tre punti. Nella “bagarre” salvezza ci sono
anche il Segni ultimo (con 24 punti), il Civitavecchia e il Messina (a 28).
In una nota sul sito ufficiale www.rugbycittadifrascati.it il presidente
Antonio Colleluori e il direttore generale Pierluigi Gentile hanno comunque
voluto ringraziare calorosamente «tutte le persone accorse al campo
domenica per supportare la prima squadra che, a dispetto del risultato, non
ha sfigurato contro un Colleferro più cinico e pragmatico. Vorremmo
ringraziare i ragazzi della serie B per l'impegno e dire loro di lavorare e
pensare sin da oggi al prossimo incontro di Rieti perchè siamo sulla buona
strada. Un ringraziamento particolare agli “Old” che sono accorsi numerosi
per supportare la prima squadra». Prima squadra, ma non solo nelle parole
dei due dirigenti. «Siamo estremamente orgogliosi per il risultato ottenuto
dall'Under 20 che si è matematicamente qualificata ai play off vincendo con
la Lazio: un risultato frutto del grande lavoro dello staff tecnico e
dirigenziale e dei giocatori della rosa. Ma vorremmo applaudire anche
l'Under 14 che ha vinto la sua sfida e l'Under 16 che, pur perdendo, ha
dimostrato di essere un gruppo in evidente crescita».
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA
Articolo Successivo
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione