Home Senza categoria Rugby Colorno e GranDucato: presentazione rinviata a Venerdì 10 settembre

Rugby Colorno e GranDucato: presentazione rinviata a Venerdì 10 settembre

di Redazione 06/09/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Causa maltempo la presentazione ufficiale delle squadre del Rugby Colorno e del GranDucato Parma Rugby è spostata a venerdì 10 settembre, ore 19,00 presso il Centro Sportivo del Rugby Colorno in via Ferrari 24/26. Il programma della serata con la presenza di una delegazione di Aironi Rugby che presenterà il progetto della franchigia a tutti i presenti. Ad animare il tutto sarà il gruppo The Fusion della Nuova Scuola di Danza Hip Hop The Flow di Parma e chiusura con spettacolo pirotecnico. Durante la serata sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti sia per il GranDucato Parma Rugby che per gli Aironi Rugby. Tutti coloro che si abboneranno in questa occasione al GranDucato Parma Rugby godranno della riduzione del prezzo (50 € anziché 70). Presentano la serata la giornalista di TV Parma Monica Bertini e il presidente del Rugby Colorno Mario Padovani.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp