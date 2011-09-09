Rugby e scommesse sportive

Nuova Zelanda 1,60 Australia 4,50 Sud Africa 8,00 Inghilterra 10,00 Francia, 16,00 Irlanda 30,00 Galles 60,00 Argentina 100,00 Scozia 125,00 Samoa 250,00 Fiji 500,00 Italia 500,00 Tonga 750,00 Canada 1500,00 USA 1500,00 Giappone 2000,00 Nambia 2000,00 Georgia 2000,00 Romania 2500,00 Russia 2500,00

Un operatore di scommesse sportive si è prodigato a farci pervenire in redazione una email con le. Ora non siamo un sito che tratta di scommesse, tanto meno siamo un sito che vuole proporre le scommesse come forma di pubblicità. Anzi ci raccomandiamo che se giocate lo facciate sempre con la testa attaccata al collo. Ci sembrava però curioso mostrarvi quelle che sono leche partecipano ai mondiali di rugby 2011. L'Italia? Beh non siamo assolutamente messi peggio.Nell'email ci sono anche le scommesse per girone e per primo giro di partite, ma non vogliamo esagerare. Insomma ragazzi se puntiamo 10€ sull'Italia, e l'Italia vincesse il titolo ci potremo portare a casa 5.000 €!!! Quello che ci sorprende particolarmente é la quota attribuita alla Nuova Zelanda rispetto alla Australia.