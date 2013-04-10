RUGBY HOUSE: GLI OSPITI DELLA PROSSIMA TRASMISSIONE
Giovedì sera è in programma, su TV7 ch 12 alle 21.00 e su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una nuova puntata di Rugby House dedicata al Campionato di Eccellenza.
Ospiti della serata: Sebastiano Folla, terza linea della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Roberto Willy Roversi ex giocatore della Rugby Rovigo, giornalista de Il Gazzettino, e Antonio Romeo tecnico dellUnder 20 rodigina che si è meritata laccesso alla fase finale per il titolo italiano di categoria.
Allinterno della trasmissione una intervista a Pasquale Presutti, tecnico delle Fiamme Oro Roma prossima avversaria del Rovigo.
