RUGBY HOUSE: GLI OSPITI DELLA PROSSIMA TRASMISSIONE

10/04/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 121 del 10.04.2013

 

RUGBY HOUSE: GLI OSPITI DELLA PROSSIMA TRASMISSIONE

 

Giovedì sera è in programma, su TV7 ch 12 alle 21.00 e su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una nuova puntata di Rugby House dedicata al Campionato di Eccellenza.

Ospiti della serata: Sebastiano Folla, terza linea della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Roberto Willy Roversi ex giocatore della Rugby Rovigo, giornalista de Il Gazzettino, e Antonio Romeo tecnico dellUnder 20 rodigina che si è meritata laccesso alla fase finale per il titolo italiano di categoria.

Allinterno della trasmissione una intervista a Pasquale Presutti, tecnico delle Fiamme Oro Roma prossima avversaria del Rovigo.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

