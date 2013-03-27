Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

RUGBY HOUSE: IL PUNTO SUL CAMPIONATO

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 114 del 27.03.2013

 

RUGBY HOUSE: IL PUNTO SUL CAMPIONATO

 

Giovedì sera è in programma, su TV7 ch 12 alle 21.00 e su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una puntata di Rugby House dedicata al Campionato di Eccellenza.

Ospiti della serata: Fabio Coppo, direttore sportivo della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, e Giorgio Achilli di RovigoOggj.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati ssd, Pierluigi Gentile &egrave; il nuovo direttore generale

Articolo Successivo

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SESTA GIORNATA DI RITORNO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019