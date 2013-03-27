RUGBY HOUSE: IL PUNTO SUL CAMPIONATO
di Redazione
27/03/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 114 del 27.03.2013
RUGBY HOUSE: IL PUNTO SUL CAMPIONATO
Giovedì sera è in programma, su TV7 ch 12 alle 21.00 e su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una puntata di Rugby House dedicata al Campionato di Eccellenza.
Ospiti della serata: Fabio Coppo, direttore sportivo della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, e Giorgio Achilli di RovigoOggj.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione