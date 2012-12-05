RUGBY HOUSE LA TRASMISSIONE SUL RUGBY POLESANO
Giovedì sera è in programma, su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una nuova puntata di Rugby House. Ospiti della serata: Andrea De Marchi, numero otto dei bersaglieri, Yarno Celeghin, fisioterapista della nazionale italiana, Marco Terrestri di Rovigooggi.it.
Durante la trasmissione sarà presentata una scheda informativa sul Bizkaia Gernika avversaria in Amlin Challeng Cup del Rovigo.
La settimana prossima saranno ospiti Stefano Bettarello e Andrea Scanavacca.
