RUGBY HOUSE LA TRASMISSIONE SUL RUGBY POLESANO

05/12/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 63 del 05.12.2012

RUGBY HOUSE LA TRASMISSIONE SUL RUGBY POLESANO

Giovedì sera è in programma, su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una nuova puntata di Rugby House. Ospiti della serata: Andrea De Marchi, numero otto dei bersaglieri, Yarno Celeghin, fisioterapista della nazionale italiana, Marco Terrestri di Rovigooggi.it.

Durante la trasmissione sarà presentata una scheda informativa sul Bizkaia Gernika avversaria in Amlin Challeng Cup del Rovigo.

La settimana prossima saranno ospiti Stefano Bettarello e Andrea Scanavacca.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
