VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 110 del 20.03.2013

RUGBY HOUSE: OCCHI PUNTATI SU ROVIGO - MOGLIANO

Giovedì sera è in programma, su TV7 ch 12 alle 21.00 e su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una puntata di Rugby House dedicata alla prossima sfida tra la Vea Femi-CZ Rovigo e Marchiol Mogliano. Ospiti della serata: Stefano Bettarello, Jeff Montauriol e Francesco Costantino (giornalista sportivo che ha recentemente dato alle stampe Il popolo ovale  Dieci storie del rugby italiano  Possibilia editore).

Interventi di Umberto Casellato con anticipazioni sul mercato e sulla Celtic 2013-2014.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi