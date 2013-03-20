Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

RUGBY HOUSE: OCCHI PUNTATI SU ROVIGO - MOGLIANO

Redazione Avatar

di Redazione

20/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 110 del 20.03.2013

 

RUGBY HOUSE: OCCHI PUNTATI SU ROVIGO - MOGLIANO

 

Giovedì sera è in programma, su TV7 ch 12 alle 21.00 e su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una puntata di Rugby House dedicata alla prossima sfida tra la Vea Femi-CZ Rovigo e Marchiol Mogliano. Ospiti della serata: Stefano Bettarello, Jeff Montauriol e Francesco Costantino (giornalista sportivo che ha recentemente dato alle stampe Il popolo ovale  Dieci storie del rugby italiano  Possibilia editore).

Interventi di Umberto Casellato con anticipazioni sul mercato e sulla Celtic 2013-2014.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE, DESIGNAZIONI ARBITRALI NONA GIORNATA

Articolo Successivo

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 8 seconda al torneo di Rovigo. Coach Gentilini: &laquo;Che emozione&raquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019