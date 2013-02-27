Loading...

RUGBY HOUSE: SPECIALE 150&deg; DERBY ROVIGO-PETRARCA

Redazione Avatar

di Redazione

27/02/2013

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 98 del 27.02.2013

 

RUGBY HOUSE: SPECIALE 150° DERBY ROVIGO - PETRARCA

 

Giovedì sera è in programma, su TV7 ch 12 alle 21.00 e su TV7 Sport ch 212 alle ore 22.00, una puntata speciale di Rugby House dedicata al 150° derby Rovigo vs Petrarca. Ospiti della serata: Elvis Lucchese (Rugby Club Magazine), Umberto Nalio (Resto del Carlino di Rovigo) e Simone Varroto (Mattino di Padova).

Testimonianze di Flaviano Brizzante, Angelo (Banana) Visentin e Gianni Siligardi.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi


