Rugby in TV: Rovigo Padova e L'Aquila

20/04/2010

La Federazione Italiana Rugby rende nota la programmazione televisiva del Campionato d'Eccellenza Super 10 per i turni dal XVI al XVII: Super 10 - XVI giornata - 23.04.10 - ore 19.00 - diretta RaiSportPiù/www.raisport.rai.it FERLA L'AQUILA v FEMI-CZ ROVIGO
Super 10 - XVII giornata - 01.05.10 - ore 16.00 - diretta RaiSportPiù/www.raisport.rai.it FEMI-CZ ROVIGO v PETRARCA PADOVA Per quanto attiene la diciottesima ed ultima giornata della stagione regolare del massimo campionato nazionale, in calendario sabato 8 maggio alle ore 16.00, la programmazione verrà definitita nei prossimi giorni.
Serie A: arbitri XXI giornata

Conferenza IRB a Dublino

