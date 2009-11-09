Home Federazione Italiana Rugby RUGBY IN TV, SETTE GRANDI PARTITE NEL WEEK-END. SABATO H. 15.00 ITALIA V ALL BLACKS (LA7/SKY)

di Redazione 09/11/2009

Roma – Sei test-match e una partita della Nazionale “A” da non perdere in questo fine settimana. Dopo le rubriche infrasettimanali, si entra nel vivo della programmazione venerdì sera alle ore 19.00, quando al “Beltrametti” di Piacenza, dove l’Italia “A” di Gianluca Guidi inizia la propria stagione dove aveva concluso la precedente, concedendo la rivincita del match estivo di Bucarest alla Romania. Alle 20.30 si passa su Sky Sport 3 dove il Galles, dopo la sconfitta contro gli All Blacks, riceve Samoa, avversaria dell’Italia il prossimo 28 novembre ad Ascoli. Quasi in contemporanea, alle 20.45 su Sky Sport 2, la Francia ospita i Campioni del Mondo del Sudafrica: occasione da non perdere prima di vedere gli Springboks dal vivo in campo a Udine il 21 novembre. Sabato, alle 14.00 circa, sia La7 che Sky Sport 1 aprono i rispettivi pre-partita per il Cariparma Test Match di Milano tra l’Italia di Nick Mallett e la Nuova Zelanda. Alle 15.00, in simulcast su La7, Sky Sport 1 e Sky Sport 1 HD calcio d’inizio del la sfida più attesa del 2009, con gli Azzurri chiamati a una grande prestazione contro i tuttineri. Alle 15.30, su Sky Sport 2, una grande classica del rugby internazionale, Inghilterra – Argentina mentre, in differita (orario da definire) in serata sullo stesso canale la Scozia gioca in casa contro le Fiji. Domenica chiude la seconda settimana della finestra internazionale novembrina la diretta (ore 16.00, Sky Sport 2) di Irlanda-Australia. Questa la programmazione in dettaglio: Martedì 10 novembre, ore 22.15 RTB TUTTO RUGBY Giovedì 12 novembre, ore 20.30 Sportitalia SI RUGBY Venerdì 13 novembre, ore 19.00 Incontro internazionale – diretta RaiSportPiù/www.raisport.rai.it ITALIA “A” v ROMANIA Venerdì 13 novembre, ore 20.30 Test-match – diretta Sky Sport 3 GALLES v SAMOA Venerdì 13 novembre, ore 20.45 Test-match – diretta Sky Sport 2 FRANCIA – SUDAFRICA Sabato 14 novembre, ore 14.00 diretta La7/Sky Sport 1 PRE-PARTITA ITALIA v NUOVA ZELANDA Sabato 14 novembre, ore 15.00 Cariparma Test Match – diretta La7/Sky Sport 1 ITALIA v NUOVA ZELANDA Sabato 14 novembre, ore 15.30 Test-match – diretta Sky Sport 2 INGHILTERRA v ARGENTINA Sabato 14 novembre, ora tbd Test-match – differita Sky Sport 2 SCOZIA v FIJI Domenica 15 novembre, ore 16.00 Test-match – diretta Sky Sport 2 IRLANDA v AUSTRALIA

