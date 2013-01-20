RBS 6 NAZIONI 2013, INIZIA LA CAMPAGNA DELL'ITALIA: AZZURRI IN RADUNO A ROMA
di Redazione
20/01/2013
AZZURRI DA QUESTA SERA IN RADUNO A ROMA PER LE PRIME DUE GIORNATE Roma – Inizia questa sera, con il raduno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dI Roma, la campagna della Nazionale Italiana Rugby nell’RBS 6 Nazioni 2013. I trenta giocatori convocati dal CT Jacques Brunel si ritroveranno in serata nella struttura CONI della Capitale per una prima fase di preparazione che si protrarrà sino a venerdì 25 gennaio, per poi riprendere domenica 27 in vista del debutto nel Torneo fissato per domenica 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia, nella gara che assegna subito il Trofeo Garibaldi. Venerdì 8 febbraio la Nazionale si trasferirà ad Edinburgo dove, l’indomani, affronterà la Scozia nella seconda giornata del Torneo. Il programma di domani prevede una seduta in palestra in mattinata ed un primo allenamento sul campo nel pomeriggio. Questi i trenta atleti convocati per le prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 91 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 16 caps) Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 98 caps) Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps) Tallonatori Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 48 caps) Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 5 caps) Seconde linee Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)* Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 33 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso, 2 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 13 caps) Flanker/n.8 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps) Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Benetton Treviso, 16 caps)* Sergio PARISSE (Stade Francais, 91 caps) – capitano Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 69 caps) Mediani di mischia Tobias BOTES (Benetton Treviso, 8 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 19 caps)* Mediani d’apertura Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 18 caps) Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 29 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 23 caps)* Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap) Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps) Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 25 caps) Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)* Andrea MASI (London Wasps, 72 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 41 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 23 caps) Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 9 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Nota per le redazioni I biglietti per le gare interne della Nazionale Italiana Rugby nell’RBS 6 Nazioni 2013 sono acquistabili su www.listicket.it ( http://www.listicket.it ), nelle ricevitorie abilitate LIS e tramite Call Center 892.982. Maggiori informazioni su ticket.federugby.it Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
