6 NAZIONI, PARISSE: MOTIVATI A PARTIRE BENE, LA FRANCIA CI RISPETTA
di Redazione
22/01/2013
IL CAPITANO CON BRUNEL E TROIANI DOMANI AL LANCIO EUROPEO DI LONDRA Roma – Appuntamento mattutino con la stampa per il capitano dell’Italrugby Sergio Parisse, che, prima di iniziare gli allenamenti con i compagni di squadra al “Giulio Onesti” di Roma – dove da ieri gli uomini di Brunel preparano le prime giornata dell’RBS 6 Nazioni – è intervenuto nel notiziario mattutino di RTL 102.5, la nuova radio ufficiale del rugby italiano. “La squadra sta bene, non ci sono particolari problematiche fisiche e da parte di tutti noi c’è tanta voglia di fare bene in questo 6 Nazioni che sta per cominciare, di partire subito con il piede giusto” ha detto il ventinovenne numero otto dello Stade Francais, al suo quinto Torneo con i gradi di capitano dell’Italia dopo quelli del 2008, 2009, 2011 e 2012. “La Francia – contro cui l’Italia esordirà all’Olimpico domenica 3 febbraio - è una grande squadra ma non ci sono dubbi sul fatto che ci rispetti: nel 2011 al Flaminio li abbiamo battuti, conosciamo le loro grandi qualità individuali e di squadra ma li affronteremo come sempre senza nessun timore”. Per l’Italia sarà la seconda stagione all’Olimpico di Roma: “Nella scorsa edizione e contro gli All Blacks in novembre il pubblico ci è stato sempre vicino in questo splendido stadio, per noi l’affetto dei nostri tifosi è fondamentale, vogliamo fare bene per loro e per noi” ha concluso Parisse che, dopo gli allenamenti di questa mattina, volerà a Londra con il manager Luigi Troiani ed il CT Brunel per partecipare come ogni anno alla conferenza stampa di lancio dell’RBS 6 Nazioni in programma domani all’Hurlingham Club di Londra insieme agli altri capitani e responsabili tecnici di Galles, Francia, Inghilterra, Irlanda e Scozia. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
