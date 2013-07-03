Home Senza categoria 24 NUOVI ATLETI ADERISCONO AL REGIME EMERGENTI DI INTERESSE NAZIONALE

24 NUOVI ATLETI ADERISCONO AL REGIME EMERGENTI DI INTERESSE NAZIONALE

di Redazione 03/07/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

24 NUOVI ATLETI ADERISCONO AL REGIME EMERGENTI DI INTERESSE NAZIONALE

Roma – La Federazione Italiana Rugby comunica che sono ventiquattro gli atleti che, conclusa la frequentazione presso l’Accademia Nazionale

“Ivan Francescato” di Tirrenia, hanno aderito unitamente alle proprie Società di appartenenza al regime dei giocatori emergenti di interesse

nazionale per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015:

Derrick APPIAH (Donelli Modena)

Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)

Marco BELLUCCI (Amatori Cecina)

Matteo BERNINI (Amatori Parma)

Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)

Lorenzo Maria BRUNO (Mantovani Lazio)

Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)

Mattia CATELAN (Valsugana Padova)

Santana Yader CHALONEC (M-Three San Donà)

Matteo CORAZZI (Cus Perugia)

Daniele DI GIULIO (Città di Frascati)

Shadi EID (Livorno Rugby)

Domiziano GORLA (Brianza Rugby)

Stefano IOVENITTI (Paganica Rugby)

Gabriele MANGANIELLO (IV Circolo Benevento)

Mata Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano)

Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)

Federico SALERNO (Banco di San Giorgio Cus Genova)

Marco SILVA (Amatori Parma)

Nicolò SPERANZA (L’Aquila Rugby)

Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)

Cherif TRAORE (Rugby Viadana)

Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)

Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)

Nota: il regime dei giocatori emergenti di interesse nazionale può essere consultato dal link sottostante

Regime giocatori emergenti di interesse nazionale







Condividi Facebook Twitter Whatsapp