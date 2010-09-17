(RUGBY NOTIZIE) 34 AZZURRE IN RADUNO A LIGNANO SABBIADORO DAL 24 AL 26 SETTEMBRE
Roma, 17 settembre 2010 34 AZZURRE IN RADUNO A LIGNANO SABBIADORO DAL 24 AL 26 SETTEMBRE Roma - Si ritroveranno dal 24 al 26 settembre a Lignano Sabbiadoro (Udine) le trentaquattro atlete selezionate dai tecnici Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino per partecipare al raduno azzurro in vista dell'avvio della stagione internazionale 2010-2011. Molte le esordienti nella lista delle convocate: 'Si tratta di uno dei primi approcci alla stagione che si aprirà ufficialmente per l'Italia Femminile con l'esordio nel Torneo delle 6 Nazioni a Rovigo il 6 febbraio contro l'Irlanda" ' sottolinea Maria Cristina Tonna, coordinatrice del settore femminile per la FIR. ' I tecnici hanno voluto per questa occasione concentrare l'attenzione sulle pià¹ giovani e sulle tante atlete osservate nel corso della stagione passata'. LE CONVOCATE AZZURRE ARRIGHETTI ILARIA (RUGBY MONZA 1949) BARATTIN SARA (RUGBY CASALE) BARSOTTI CATERINA (RUGBY ETRUSCHI LIVORNO) BERTOGLIO ENRICA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) BUONGIORNO CHIARA (RUGBY MONZA 1949) CAMMARANO LUCIA (RUGBY BENEVENTO) CARLET FEDERICA (RUGBY CASALE) CASTELLARIN CHIARA (RUGBY COLORNO) CIOFFI MARIA GRAZIA (RUGBY BENEVENTO) CRISTELLO ILARIA (POL. VALLEDORA ALPIGNANO) CUCCHIELLA ELISA (RED&BLU RUGBY) DENZA MARIA BEATRICE (RED&BLU RUGBY) ESTE MICHELA (BENETTON TREVISO) FOLLI SILVIA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) FURLAN MANUELA (BENETTON TREVISO) GAI LUCIA (MUSTANG RUGBY PESARO) MAGATTI MARIA (LICEO CLASSICO A.VOLTA) MOLIC CRISTINA (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) NESPOLI MARIACHIARA (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) NICCHI LUNA (POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY) NICOLETTI DILETTA (MUSTANG RUGBY PESARO) ONGARELLO MARTINA (L'ORSO RUGBY CLUB) PERON SILVIA (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) RAPONI GERMANA (RED&BLU RUGBY) ROCHAS ELISA (RUGBY MONZA 1949) RUZZA VALENTINA (AD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) SERIOLI BEATRICE (RUGBY CALVISANO ) SANFILIPPO MARIA (RED&BLU RUGBY) SILLARI MICHELA (RUGBY ACADEMY) TEDESCHI CLAUDIA (RED&BLU RUGBY) TOSO ALICE (RUGBY NOCETO) TREVISAN ALICE (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA ) VAGHI ELEONORA (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) ZANGIROLAMI PAOLA (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.12 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.339.3786245 @
