6 NAZIONI FEMMINILE. FATTA LA FORMAZIONE CHE AFFRONTERA' IL GALLES
23/02/2013
Per la partita di Benevento (ore 14.30 domenica 24 febbraio - stadio Pacevecchia) non cambia di molto l’ossatura della nazionale Femminile che è in testa al 6 nazioni di categoria, unitamente all’Irlanda), dopo le due vittorie contro la Francia e la Scozia. Rispetto alla vittoria contro la Scozia, il Commissario Tecnico Andrea DI GIANDOMENICO apporta un solo cambio tra la linea dei tre quarti inserendo Maria Diletta VERONESE, in forza al Valsugana Rugby Padova, nel ruolo di ala al posto di Chiara CASTELLARIN. Avvicendamento forzato, invece, in prima linea dove l’infortunio della Awa COULIBALY rende necessario l’inserimento della Sara ZANON al tallonaggio con conseguente spostamento di Melissa BETTONI a pilone sinistro. “Il cambio di AWA COULIBALY è quello che ho dovuto fare per l’infortunio rimediato contro la Scozia. Ripete deciso DI GIANDOMENICO – la prima linea è tutto sommato affiatata e non penso che il cambio di ruolo possa crearci dei problemi. Del resto tutte le 23 presenti e le ragazze che sono rimaste a casa fanno parte di un gruppo che sta crescendo e dalle quali mi aspetto il massimo”. Il Galles non ha fatto molta pretattica durante la settimana. Il Coach EDWARDS annuncia una gara “dentro o fuori” avendo da gestire una forte pressione. La sconfitta relegherebbe le gallesi in fondo alla classifica lontane dalle posizioni che contano per il Torneo e per la qualificazione ai Mondiali 2014 in Francia. Rivoluzionato l’intero reparto della terza linea con l’inserimento del capitano Rachel TAYLOR a n. 8 al posto di Vicky OWENS, e lo spostamento nel ruolo di flanker di Catrina NICHOLAS e Nia DAVIES. La PROSSER riprende il posto come mediano di mischia ed unico cambio in prima linea vede l’avvicendamento Jenny DAVIES con Megan YORK. “Loro sono una buona squadra. – analizza coach DI GIANDOMENIC - Ho visto che hanno fatto dei cambi sia in terza linea che nel ruolo di pilone. Il mediano di mischia PROSSER, entrato già contro la Francia, forse da al Galles più vivacità e dinamismo. Abbiamo studiato le loro partite e penso che i pericoli verranno dal loro possesso palla. Quando hanno conquistato l’ovale hanno un gioco di sostegno molto efficace. Sono convinto che la nostra difesa ci permetterà di fargli mancare gli spazi e i palloni giocabili”. LE FORMAZIONI ITALIA – GALLES DOMENICA 23 FEBBRAIO 2013 - BENEVENTO (Pace Vecchia) Ore 14.30 Italia: Manuela FURLAN (Benetton Treviso); Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova); Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby); Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova); Michela SILLARI (Rugby Colorno); Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta); Sara BARATTIN (Rugby Casale); Flavia SEVERIN (Benetton Treviso); Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) – capitano; Michela ESTE (Benetton Treviso); Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta); Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta); Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta); Sara ZANON (Benetton Treviso); Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere). All. DI GIANDOMENICO E SCAGLIA. A disposizione: Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro); Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta); Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949); Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby); Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere; Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949); Michela TONDINELLI (Benetton Treviso); Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova). Galles: 15 Dyddgu HYWEL (Caernarfon); 14 Rafique TAYLOR (Sea View); 13 Elen EVANS (Waterloo); 12 Rebecca DE FILIPPO (Cardiff Quins); 11 Philippa TUTTIETT (Cardiff Quins); 10 Elinor SNOWSILL (Bristol); 9 Laura PROSSER (Pontyclun); 8 Rachel TAYLOR (Bristol - Capt); 7 Nia Davies (Cardiff Met); 6 Catrina Nicholas (Cardiff Quins); 5 Shona Powell Hughes (Neath Athletic); 4 Gemma Hallett (Pontyclun); 3 Catrin Edwards (Cardiff Quins); 2 Lowri Harries (Neath Athletic); 1 Jenny Davies (Waterloo). All. EDWARDS. A Disposizione: 16 Carys Phillips (Cardiff Met); 17 Bethan Howell (Seven Sisters); 18 Megan York (Blaenau Gwent) 19 Vicky Owens (Pontyclun); 20 Delyth Davies (Cardiff Met); 21 Amy Day (Unattached); 22 Leila Johns (Unattached) 23 Caryl James (Cardiff Quins) ARBITRO: SYLVIE BROS (FRANCIA). Assistenti: FEDERICA GUERZONI E BEATRICE BENVENUTI (ITALIA) RISULTATI Primo Turno 6 Nazioni femminile: Italia – Francia 13-12. Inghilterra – Scozia 76-00. Galles – Irlanda 10-12. Secondo Turno. Francia – Galles 32-00 Irlanda – Inghilterra 25-00 Scozia – Italia 00 – 08 Terzo Turno Scozia – Irlanda (sabato 23 febbraio ore 15.00) Inghilterra – Francia (sabato 23 febbraio ore 20.20) Italia – Galles (domenica 24 febbraio ore 14.30) Classifica generale 6 Nazioni - 2013: Irlanda e Italia punti 4; Inghilterra e Francia punti 2; Galles e Scozia punti 0. Classifica marcatori 6 Nazioni - 2013. TREMOULIERE (Francia) 22 punti (2mt. 3 tr. 2 cp); REED (Inghilterra) 21 punti (1 mt, 8 tr); MILLER (Irlanda) 15 punti (3 mt.); BRIGGS (Irlanda) 12 punti (1 mt., 2 tr., 1 cp.); SCHIAVON VER. 11 punti (1 tr., 3 cp). Classifica mete 6 Nazioni - 2013 MILLER (Irlanda) 3 mete; CHAMBERLAIN (Inghilterra), HUNTER ( Inghilterra), LARGE (Inghilterra), TREMOULIERE (Francia) e TUSON (Inghilterra) 2 mete. Presenze azzurre 6 Nazioni (Edizioni 2007/ 2013). Gaudino 31 presenze; Cucchiella E., Schiavon Veronica e Zangirolami 29 presenze; Barattin, e Severin 28 presenze; Pettinelli 27 presenze; Campanella 24 presenze; Tondinelli 23 presenze; Este e Furlan 22 presenze; Veronese 19 presenze; Schiavon Valentina 18 presenze; Stefan e Gai 17 presenze; Gini 16 presenze; Bado G. 15 presenze; Pizzati e Cioffi 14 presenze; Sanfilippo e Zanon 13 presenze; Barbini 12 presenze; Molic 11 presenze; Castellarin e Facchini 10 presenze; Peron e Zublena 9 presenze; Rochas e Trevisan 7 presenze; Bettoni e Sillari 6 presenze; Ballerini, Chindamo, Cristofanello,Mariani, Panichelli e Trilli 5 presenze; Agostinelli, Fabbri, Renosto, Vaghi 4 presenze; Brannon, Bratusc, Ceradini, Costa, Nespoli M., Sala 3 presenze; Arrighetti, Carnet, Coulibaly, Denza, Franchin, Mestriner, Nespoli A., Pagli, Raponi e Ruzza 2 presenze; Barbanti, Ferrari, Pretese e Tedeschi 1 presenza. Marcatrici azzurre 6 Nazioni (edizioni 2007/2013). Schiavon Veronica 132 punti (2mt, 19 tr, 28 cp); Severin 30 punti (6 mt); Este 20 punti (4 mt); Tondinelli 16 punti (2 tr, 2 cp, 2 drop); Furlan 15 punti (3 mt),Stefan 15 punti (3 mt), Veronese 15 punti (3 mt); Castellarin 10 punti (2 mt), Peron 10 punti (2 mt), Zangirolami 10 punti (2 mt), Barattin 5 punti (1 mt.), Chindamo 5 punti (1 mt), Cioffi 5 punti (1 mt), Cucchiella 5 punti (1 mt), Gai 5 punti (1 mt), Gaudino 5 punti (1 mt); Molic 5 punti (1 mt); Sanfilippo 5 punti (1 mt). Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
