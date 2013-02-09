6 NAZIONI FEMMINILE. ITALIA CONTRO LA SCOZIA DOMANI A DUNDEE
di Redazione
09/02/2013
A Dundee fa freddo e domenica 10 febbraio, quando la nazionale Femminile affronterà la Scozia nel secondo turno del 6 Nazioni, di sicuro pioverà. Il maltempo, tuttavia, non avrà effetto sul terreno di gioco, che sarà in condizioni migliori di quello trovato a Rovato la scorsa settimana. Ne potrebbe giocare il gioco alla mano, con la possibilità di far lavorare la linea dei tre quarti azzurra. Veronica SCHIAVON, classe 1982 non ha dubbi “ sarà una gara molto fisica. Ci aspetta un match davvero duro perché loro cercheranno di vincere la partita e riscattare la sconfitta rimediata contro l’Inghilterra. Spero che il terreno di gioco ci consenta di giocare e creare più pericoli possibili alle nostre avversarie”. Con 28 presenze collezionate nelle sette edizioni del 6 Nazioni, il mediano di apertura in forza al Riviera del Brenta Rugby è per l’Italia il migliore realizzatore di punti nel Torneo delle 6 Nazioni, con 129 punti segnati frutto di 2 mete, 19 trasformazioni e 27 piazzati. Proprio contro la Scozia, il 16 marzo 2008, l’azzurra contribuì alla prima vittoria nel 6 Nazioni con 21 punti personali “ricordo che fu una partita speciale sia per me che per mie compagne di gioco. A Mira abbiamo vinto per 31-10 la nostra prima gara nel Torneo. Ripeto domani sarà dura, ma sono fiduciosa nei nostri mezzi e nell’apporto di tutte le mie compagne”. Gli fa eco il Team Manager Maria Cristina TONNA: “a questi livelli devi ripeterti mentalmente ed abituarti a non mollare mai. Passo dopo passo il nostro obiettivo è vincere più partite possibili per centrare anche la partecipazione alla Coppa del Mondo. Non temo confronti sulla tattica e sulla capacità fisica delle nostre ragazze. Sarà importante tenere alta la concentrazione perché qui in Scozia sarà una gara di lotta e di grande sacrificio”. Il Coach Andrea DI GIANDOMENICO ha comunicato la formazione che scenderà in campo domenica 10 febbraio ore 14.00 locali. Rispetto alla formazione che ha vinto il match contro al Francia per 13-12, un cambio all’ala dove Maria Diletta VERONESE lascia il posto a Chiara CASTELLARIN, mentre la COULIBALY rileva il posto della BETTONI al ruolo di pilone che passa a sua volta al centro della prima linea, nel ruolo di tallonatore. LE FORMAZIONI SCOZIA – ITALIA DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013 - DUNDEE (Mayfield) Ore 14.00 locali ITALIA: 15) Manuela FURLAN (Benetton Treviso); 14) Michela SILLARI (Rugby Colorno); 13) Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby); 12) Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova); 11) Chiara CASTELLARIN (Rugby Colorno); 10) Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta); 9) Sara BARATTIN (Rugby Casale); 8) Flavia SEVERIN (Benetton Treviso); 7) Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) – capitano; 6) Michela ESTE (Benetton Treviso); 5) Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta); 4) Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta); 3) Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta); 2) Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere); 1) Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949). All. DI GIANDOMENICO/SCAGLIA. A disposizione: 16) Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro); 17) Sara ZANON (Benetton Treviso); 18) Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta); 19) Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949); 20) Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby); 21) Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949); 22) Michela TONDINELLI (Benetton Treviso); 23) Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova) SCOZIA: 15 Steph Johnston (RHC Cougars); 14 Annabel Sergeant (Richmond); 13 Sarah Dixon (RHC Cougars); 12 Lisa Ritchie (Carlisle); 11 Megan Gaffney (Hillhead Jordanhill) 10 Tanya Griffith (RHC Cougars); 9 Louise Dalgliesh (RHC Cougars); 8 Susie Brown (c) (Richmond); 7 Tess Forsberg (Richmond); 6 Jade Konkel (Hillhead Jordanhill); 5 Bridget Millar-Mills (Worcester); 4 Lindsay Wheeler (Richmond); 3 Tracey Balmer (Worcester) ; 2 Sarah Quick (Murrayfield Wanderers); 1 Heather Lockhart (Hillhead Jordanhill). All. Findlay. A disposizione: 16 Beth Dickens (Murrayfield Wanderers) , 17 Suzanne McKerlie-Hex (Murrayfield Wanderers) , 18 Nikki McLeod (Morgan) , 19 Becca Parker (Hillhead Jordanhill) , 20 Mary Lafaiki (Hillhead Jordanhill) , 21 Sarah Law (Murrayfield Wanderers) , 22 Leanne Neary (Murrayfield Wanderers) , 23 Lauren Harris (Melrose) Primo Turno 6 Nazioni femminile: Italia – Francia 13-12. Inghilterra – Scozia 76-00. Galles – Irlanda 10-12. Secondo Turno. Francia – Galles 32-00 Irlanda – Inghilterra. Scozia – Italia. Presenze azzurre nel 6 Nazioni. Gaudino 30 presenze; Cucchiella E. 29 presenze; Schiavon Veronica e Zangirolami 28 presenze; Barattin, Pettinelli e Severin 27 presenze; Campanella 24 presenze; Tondinelli 23 presenze; Este e Furlan 21 presenze; Veronese 19 presenze; Schiavon Valentina 18 presenze; Stefan 17 presenze; Gai e Gini 16 presenze; Bado G. 15 presenze; Pizzati 14 presenze; Cioffi, Sanfilippo e Zanon 13 presenze; Barbini 12 presenze; Facchini e Molic 10 presenze. Marcatrici azzurre nel 6 Nazioni. Schiavon Veronica 129 punti (2mt, 19 tr, 27 cp); Severin 30 punti (6 mt); Este 20 punti (4 mt); Tondinelli 16 punti (2 tr, 2 cp, 2 drop); Furlan 15 punti (3 mt),Stefan 15 punti (3 mt), Veronese 15 punti (3 mt); Castellarin 10 punti (2 mt), Peron 10 (2 mt), Zangirolami 10 (2 mt), Chindamo 5 (1 mt), Cioffi 5 punti (1 mt), Cucchiella 5 punti (1 mt), Gai 5 punti (1 mt), Gaudino 5 punti (1 mt); Molic 5 punti (1 mt); Sanfilippo 5 punti (1 mt). Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
SERIE A. RECUPERI
VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER DOMENICA
